Der Kupferproduzent verstärkt seine Finanzstruktur durch eine 500-Millionen-Dollar-Anleihe und meldet Rekordförderzahlen für das vierte Quartal 2024.

Capstone Copper Corp. hat am 20. März 2025 ein Angebot über vorrangige Anleihen im Wert von 500 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2033 bekanntgegeben. Das Unternehmen plant, die Erlöse zur Rückzahlung von Projektfinanzierungsschulden bei seiner Tochtergesellschaft Mantoverde S.A. zu verwenden, Verbindlichkeiten im Rahmen seiner vorrangig besicherten revolvierenden Kreditfazilität zu reduzieren und allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren. Die Anleihen werden als vorrangige unbesicherte Verpflichtungen eingestuft und von Tochtergesellschaften garantiert, die auch die revolvierende Kreditfazilität des Unternehmens garantieren.

Im vierten Quartal 2024 verzeichnete Capstone Copper eine Rekord-Kupferproduktion von 53.942 Tonnen bei C1-Barkosten von etwa 2,55 bis 2,60 US-Dollar pro zahlbarem Pfund Kupfer. Dies entspricht einer Steigerung von 12% gegenüber dem Vorjahresquartal, angetrieben durch den Hochlauf des Mantoverde Development Project (MVDP). Die Aktie von Capstone Copper notierte am Freitag bei 5,20 Euro und verzeichnete einen Rückgang von mehr als 5% über die vergangenen sieben Tage.

Für das Jahr 2025 prognostiziert das Unternehmen ein Produktionsvolumen von 220.000 bis 255.000 Tonnen Kupfer, was einer Steigerung von etwa 19% bis 38% gegenüber 2024 entspricht. Die C1-Barkosten sollen um etwa 10% bis 20% sinken und zwischen 2,20 und 2,50 US-Dollar pro zahlbarem Pfund Kupfer liegen.

Aufnahme in den S&P/ASX 200 Index und betriebliche Highlights

Am 7. März 2025 gab Capstone Copper seine Aufnahme in den S&P/ASX 200 Index bekannt. Diese Indexaufnahme spiegelt das Wachstum des Unternehmens und seine verstärkte Präsenz auf internationalen Märkten wider, insbesondere in Australien, wo es ein Zweitlisting unterhält.

Die Betriebsaktivitäten von Capstone erstrecken sich über mehrere Schlüsselanlagen. In Pinto Valley (USA) konnte der Durchsatz der Mühle gesteigert werden, was zu einer Produktion von 11.626 Tonnen im vierten Quartal 2024 führte und insgesamt 57.271 Tonnen für das Gesamtjahr beisteuerte. Die Cozamin-Mine (Mexiko) lieferte konstante Produktionszahlen mit 6.724 Tonnen im vierten Quartal und insgesamt 24.906 Tonnen im Jahresverlauf.

Mantos Blancos (Chile) erreichte im vierten Quartal 2024 eine Rekordquartalsproduktion von 12.165 Tonnen, was zu einer Jahresgesamtmenge von 37.744 Tonnen führte. Mantoverde (Chile) verzeichnete einen bedeutenden Produktionsanstieg mit 13.580 Tonnen im vierten Quartal, was zu einer Jahresgesamtmenge von 21.777 Tonnen führte. Der RSI-Indikator von 88,5 deutet allerdings auf eine technisch überkaufte Situation hin, und mit einem Abstand von mehr als 15% zum 200-Tage-Durchschnitt notiert die Aktie derzeit deutlich unter ihrem langfristigen Trend.

Diese betrieblichen Erfolge unterstreichen Capstone Coppers Engagement für die Steigerung der Produktionseffizienz und die Erweiterung seiner Kupferproduktion über sein gesamtes Portfolio hinweg. Die jüngsten Aktivitäten des Unternehmens verdeutlichen seinen strategischen Fokus auf Schuldenabbau, Produktionswachstum und Markterweiterung.

