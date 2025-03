Der kanadische Energiekonzern plant umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen in Ohio, während er trotz Produktionssteigerungen mit sinkenden Gewinnmargen kämpft.

Cenovus Energy plant Mitte April ein sechswöchiges Wartungsprogramm in seiner Raffinerie in Toledo, Ohio, mit einer Kapazität von 160.000 Barrel pro Tag. Die geplante Wartung wird etwa ein Drittel der Anlage betreffen, darunter kritische Einheiten wie Reformer, Hydrotreater, Hydrocracker, Rohölanlage und Kokeranlage. Der Aktienkurs des kanadischen Öl- und Gasunternehmens schloss am Freitag bei 13,15 Euro, wobei die Aktie seit Jahresbeginn einen deutlichen Rückgang von 11,83 Prozent verzeichnet hat.

Im vierten Quartal und Gesamtjahr 2024 erreichte Cenovus eine Upstream-Produktion von 816.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (BOE/d), was einem Anstieg von 6 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 1 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Die Ölsandproduktion erreichte mit 628.500 BOE/d einen vierteljährlichen Rekordwert, was zu einem Jahresdurchschnitt von 610.700 BOE/d beitrug. Das Unternehmen erwirtschaftete über 2,0 Milliarden Dollar aus betrieblicher Tätigkeit, mit einem bereinigten Mittelzufluss von 1,6 Milliarden Dollar und einem freien Mittelzufluss von 123 Millionen Dollar.

Trotz dieser betrieblichen Erfolge verzeichnete Cenovus einen Rückgang des Nettoeinkommens, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Rohstoffpreise und geschwächter Raffineriemargen. Der Nettogewinn sank auf 146 Millionen kanadische Dollar (7 kanadische Cent pro Aktie) von 743 Millionen kanadischen Dollar (32 kanadische Cent pro Aktie) im gleichen Quartal des Vorjahres. Diese Herausforderungen spiegeln sich auch im langfristigen Kursverlauf wider - mit einem Abstand von 35,17 Prozent zum 52-Wochen-Hoch von 20,29 Euro und einer negativen Jahresentwicklung von 28,36 Prozent.

Strategische Investitionen und Veräußerungen

Cenovus hat sein Anlagenportfolio aktiv angepasst, um die betriebliche Effizienz und finanzielle Leistung zu verbessern. Im Juni 2022 erwarb das Unternehmen die restlichen 50 Prozent am Ölsand-Asset Sunrise und übernahm damit die vollständige Eigentümerschaft. Zuvor, im Dezember 2021, verkaufte Cenovus das Tucker-Ölsandprojekt an Strathcona Resources, um Ressourcen auf strategisch wichtigere Vermögenswerte zu konzentrieren.

Die Geschäftstätigkeit von Cenovus wird maßgeblich durch Kanadas Umweltpolitik und regulatorische Rahmenbedingungen beeinflusst. Das Unternehmen hat sich gemeinsam mit anderen CEOs aus der Öl- und Gasbranche für die Abschaffung des föderalen CO2-Bepreisungssystems Kanadas ausgesprochen. Diese Position zielt darauf ab, den Provinzregierungen die Festlegung eigener CO2-Vorschriften zu ermöglichen, was potenziell nationale Umweltinitiativen und Projekte wie die Kohlenstoffabscheidungs- und -speicherinitiative der Pathways Alliance beeinflussen könnte.

Cenovus Energy navigiert weiterhin in einem komplexen Marktumfeld, balanciert zwischen betrieblichen Erfolgen, finanziellen Herausforderungen und strategischen Neuausrichtungen. Die technische Analyse zeigt zudem einen negativen Trend - der Kurs liegt 15,38 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 15,54 Euro, was die anhaltenden Herausforderungen im aktuellen Marktumfeld unterstreicht.

