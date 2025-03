Auf dem Gelände eines Tesla-Autohauses in Ottersberg im Landkreis Verden standen in der Nacht zum Samstag sieben Tesla-Fahrzeuge in Flammen und sind vollständig ausgebrannt. Die Ursache ist noch unbekannt, könnte aber im Zusammenhang mit dem "Tesla Takedown" genannten Protesttag gegen den E-Auto-Hersteller und seinen CEO Elon Musk stehen. Die Fahrzeuge gerieten gegen 3.30 Uhr vor dem "Tesla Servicecenter Bremen" in Ottersberg in Brand, wie die Feuerwehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...