Wiener Neustadt - Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker ist von der ÖVP zum Bundesparteiobmann gewählt worden. Beim Parteitag in Wiener Neustadt erhielt Stocker am Samstag 98,4 Prozent der Stimmen. Stocker hatte die Partei bisher interimsmäßig angeführt, nachdem sein Vorgänger Karl Nehammer zurückgetreten war.Zuvor hatte Stocker sich vor allem von der FPÖ um deren Chef Herbert Kickl abgegrenzt. "Ich bin kein Partner für ein Österreich, das vertrumpt", sagte er mit Blick auf die gescheiterten Koalitionsverhandlungen mit den Rechtskonservativen. Im Gegensatz zur Kickl-Partei nehme man sich kein Beispiel am aktuellen US-Präsidenten Donald Trump, sondern arbeite mit NEOS und SPÖ konstruktiv an einer guten Regierung für Österreich.Nehammer lobte seinen Nachfolger bei der Veranstaltung ausdrücklich und bezeichnete es als seine "beste Entscheidung", Stocker in seiner Amtszeit zum ÖVP-Generalsekretär ernannt zu haben.