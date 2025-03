München (ots) -Arminia Bielefeld startet seine besondere Pokal-Woche mit einer Ernüchterung im Aufstiegskampf: nur 2:2 gegen den Vorletzten Hannover 96 II und das auch erst spät. Trainer Mitch Kniat ist "enttäuscht" und glaubt: "Wir waren nicht mit dem Kopf bei Leverkusen. Wir waren nur kurze Phasen nicht auf dem Platz." Darf sich die Arminia im Pokal-Halbfinale gegen Leverkusen nicht erlauben. Mael Corboz sieht die "Wahrscheinlichkeit aufs Weiterkommen liegt bei 0 bis 5 Prozent."Die Lausitz bebt. Durch den Last-Minute-Elfmeter feiert Energie Cottbus den 1:0-Derbysieg gegen Erzgebirge Aue und profitiert obendrein vom Patzer des 1. FC Saarbrücken in Rostock. "Tolgay Cigerci ist die nächste Lebensversicherung. Er ist für mich der Spieler der Saison. Nun bleiben wir auch Tabellenführer", erklärt der euphorisierte Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz. Stefan Härtel, Trainer Aue, ärgert sich über einen "Nichtelfmeter" und ist auch sonst bedient: "Ich bin komplett leer!" Durch den 2. Sieg in Folge übernimmt Cottbus vorübergehend Platz 1. Dynamo Dresden kann zu Hause gegen den SV Wehen Wiesbaden nachlegen und wieder vorbeiziehen (Sonntag, ab 16.15 Uhr live).Torloses Remis im Topspiel. Rostock verpasst es, den Rückstand auf Saarbrücken und damit Platz 3 zu verringern. Nach 2 Niederlagen in Folge stabilisiert sich der FCS defensiv und spielt erstmals seit dem 20.Spieltag (4:0 gegen 1860 München) zu Null. Allerdings wackelt der Relegationsplatz. Daniel Brinkmann, Trainer Hansa Rostock, findet: "Wir haben insgesamt den höheren Aufwand betrieben. Wir hätten das Spiel schon gewinnen können."Durch den 6. Sieg aus den vergangen 9 Spielen arbeitet sich der VfL Osnabrück immer weiter aus dem Tabellenkeller. Für die Löwen gibt es nach 4 ungeschlagenen Spielen in Folge (bestes Team im Monat März) ein 0:1 an der Bremer Brücke. "Das regt mich brutal auf, weil wir 4, 5 gute Chancen rausgespielt haben. Mehr kriegst du hier halt nicht und dann muss man halt mal in der Lage sein so einen Ball über die Linie zu drücken und sich belohnen", ärgert sich 1860-Coach Patrick Glöckner.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen des 30. Spieltags in der 3. Liga am Samstag und Freitag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Sonntag u.a. mit Dynamo Dresden gegen SV Wehen Wiesbaden - ab 16.15 Uhr live. Bereits ab 13.15 Uhr gibt's Ingolstadt gegen Köln live.Arminia Bielefeld - Hannover 96 II 2:2Hochstimmung auf der Alm nach der frühen Führung: Die Arminen erzielen früh das 1:0 und stehen so vor dem 4. Heimsieg in Folge und Rang 3. Hannovers Kolja Oudenne gibt mit seinem Treffer zum 1:1 kurz vor der Pause und dem 2:1-Führungstor den Party-Crasher in Bielefeld. In einer verrückten Endphase schnuppern die jungen 96er somit gar am Sieg. Doch Arminia rettet immerhin einen Punkt. Hannover 96 II bleibt im 3. Spiel in Serie ungeschlagen.Mitch Kniat, Trainer Arminia Bielefeld, strotzt vor dem Pokalduell auch nach dem Remis gegen Hannover nur so vor Selbstvertrauen: "Das war das erwartet schwere Spiel. Wir haben vorn nicht wirklich Bälle festgemacht. Wir haben als junge Mannschaft ein paar Schwankungen. Das ist normal. Trotzdem sind wir enttäuscht. Wir haben nach hinten raus aber durch die Wechsel viel Power auf den Platz bekommen und hätten noch das 3:2 erzielen können. Dieser Gegner hat individuelle Klasse im "Eins-gegen-Eins". Wir waren nicht mit dem Kopf bei Leverkusen. Wir waren nur kurze Phasen nicht auf dem Platz. Wir schauen positiv auf Dienstag. Wir gehen davon aus, dass wir Leverkusen stressen können. Ich glaube 100 Prozent an das Wunder. Ich habe in meinem Leben noch nie gegen Bayer Leverkusen verloren. Wir wissen, dass Bayers Spieler teilweise unfair sind, wenn man sieht wie sie zaubern. Aber wir können auch unfair sein." Mael Corboz, Kapitän Arminia Bielefeld: "Das war nicht unerwartet nach den letzten Auftritten von Hannover. Wir haben unsauber gespielt und hatten erst am Ende gute Situationen. Wir tun alles dafür, um oben mitzumachen. Dienstag ist wieder ein Highlight-Spiel in einer Karriere. Wir werden alles dafür tun, dass wir Leverkusen nerven. Die Wahrscheinlichkeit aufs Weiterkommen liegt bei 0 bis 5 Prozent. Trotzdem ist die Meisterschaft vielleicht sogar wichtiger." Nur MagentaSport-Experte Fabian Klos geht forscher an die Sache ran: "Ich glaube an den Sieg der Arminia, weil Xabi Alonso bei uns auf der Alm sieglos bleibt. "
Daniel Stendel, Trainer Hannover 96 II, zeigt sich nach der vergebenen Führung selbstkritisch: "Wir sind enttäuscht. Ich habe uns schon gesehen, dass wir hier 3 Punkte mitnehmen. Wir waren sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft. Wir mussten viel investieren, gerade defensiv. Wir hätten vielleicht einen Tick früher wechseln müssen. Es war hier ein überraschender Dreier drin." Kolja Oudenne, Doppelpacker für Hannover 96 II, kann sich über 1 Punkt in Bielefeld nicht freuen: "Gerade überwiegt die Enttäuschung. Wenn uns das einer vor der Partie gesagt hätte, hätten wir den Punkt freilich mitgenommen. Wenn wir so spielen, neben wir noch ein paar Punkte mit. Wenn man nix zu verlieren hat, dann spielt man so. Es ist cool für uns, dass wir 3. Liga spielen." 
Energie Cottbus - Erzgebirge Aue 1:0Als ob er nochmals beweisen möchte, dass er sich die Verlängerung um 1 Jahr verdient hat: Aues Keeper Martin Männel hält die Auer in Cottbus am Ende im Spiel. Erst beim Elfmeter kann Tolgay Cigerci in letzter Minute kann die Erzgebirge-Legende überwinden. Zuvor liefern die Auer im Ost-Duell ein starkes Spiel ab und muss sich beim Aufstiegsfavoriten dennoch geschlagen geben.Claus-Dieter Wollitz, Trainer Energie Cottbus, bilanziert ehrlich: "Das war ein sehr glücklicher Sieg. Wir haben kaum Torchancen erspielt - auch in den guten Phasen. Wir haben die Bälle nicht angebracht. Es wurde immer hektisch. Wir haben aktuell nicht diese Lockerheit und dieses Selbstverständnis einer Mannschaft, die ganz oben steht. Das ist wie in der DEL: in den Playoffs gibt es Ups and Downs. So war unser Spiel gegen Aue. Elias Bethke (Keeper Cottbus) ist unfassbar. Wenn der nicht Bundesliga-Torwart wird! Er hat den Mut rauszukommen und eine Sprungkraft bei Flanken: Wahnsinn! Tolgay Cigerci ist die nächste Lebensversicherung. Er ist für mich der Spieler der Saison. Nun bleiben wir auch Tabellenführer!" Tolgay Cigerci, Energie Cottbus, trifft per Elfmeter zum Sieg und zur Tabellenführung über Nacht: "Das fühlt sich überragend an. Das war ein guter Fight von uns bis zur letzten Minute und haben uns belohnt. Den Elfmeter kann man aus meiner Sicht geben. Wir freuen uns über den 1. Rang."
Jens Härtel, Trainer Erzgebirge Aue, echauffiert sich über den Elfmeterpfiff kurz vor dem Ende und bekennt nach der 14. Niederlage der Saison: "Ich bin komplett leer. Wir müssen eigentlich führen. Dann spielen wir kurz vor Schluss diesen Ball ins Zentrum. Er spielt den Ball. Das ist nie und nimmer Elfmeter. Das macht die Sache richtig schmutzig. Das ist doppelt bitter. Eigentlich kontrollieren wir das Spiel." Martin Männel, Erzgebirge Aue, geht nach der Vertragsverlängerung in seine 18. Saison im Erzgebirge: "Ich habe über 90 Minuten eine Mannschaft gesehen, die sich aufopfert. Am Ende entscheiden 2 knifflige Situationen in den Strafräumen. Für Cottbus gab es den Elfmeter, für uns nicht. Wir waren eigentlich auf Sendung bis zum Schluss und hatten die Torchancen. Hut ab vor Elias Bethke. Er hat hier einiges von der Linie gekratzt."
FC Hansa Rostock - 1. FC Saarbrücken 0:0Torloses Remis im Topspiel. Rostock verpasst es den Rückstand auf Saarbrücken und damit Platz 3 zu verringern. Nach 2 Niederlagen in Folge mit insgesamt 5 Gegentoren (1:3 gegen Bielefeld und 1:2 gegen VfB Stuttgart II) stabilisiert sich der FCS defensiv und spielt erstmals seit dem 20.Spieltag (4:0 gegen 1860 München) zu Null.Daniel Brinkmann, Trainer Hansa Rostock: "Wir haben insgesamt den höheren Aufwand betrieben. Wir hätten das Spiel schon gewinnen können."Zur Reaktion der Mannschaft nach einer Niederlage. "Das muss man im Fußball lernen. Du darfst dich nicht immer nur von den letzten Ergebnissen leiten lassen. Es ist ein langer Weg, um eine erfolgreiche Mannschaft über lange Zeit zu werden. Man muss nicht alles sofort in Frage stellen. Das ist ein kleiner Schlüssel."
Marco Schuster, Hansa Rostock: "Aufgrund der Chancen war es etwas zu wenig für uns."Über Trainer Daniel Brinkmann. "Zum Teil typisch ostwestfählisch, etwas grimmig. Meistens kommt dann aber 2 Sekunden später ein lockerer Spruch. Man kann sich darauf verlassen, dass immer gute Stimmung im Team ist, wir aber trotzdem die Dinge, die nicht gut sind, klar und deutlich ansprechen." Über das Aufstiegsrennen. "Wir wollen auch die letzten Spiele erfolgreich sein. Fakt ist, dass es nach oben noch ein paar Punkte sind und die können wir auch nicht wegdiskutieren."
Rüdiger Ziehl, Trainer 1. FC Saarbrücken: "Hinten raus hatte Rostock mit dem Heimpublikum nochmal 2 große Möglichkeiten. Davor war es ausgeglichen. Wir haben gegen eine richtig gute Mannschaft 0:0 gespielt. Darauf müssen wir aufbauen mit der Art und Weise und der Intensität."
Jürgen Luginger, Sportdirektor 1. FC Saarbrücken, in der Halbzeitpause: "Der Fokus im Training wurde auf die Defensive gelegt, damit wir wieder etwas kompakter stehen. Wir haben viele Tore gemacht, waren etwas offensiver. Vielleicht hat darunter die Defensive etwas gelitten. In den letzten beiden Spielen hatte ich das Gefühl, dass die Gegner den Sieg noch etwas mehr wollten."
VfL Osnabrück - TSV 1860 München 1:0Durch den 6. Sieg aus den vergangen 9 Spielen arbeitet sich der VfL Osnabrück immer weiter aus dem Tabellenkeller. Für die Löwen gibt es nach 4 ungeschlagenen Spielen in Folge (bestes Team im Monat März) einen Rückschlag an der Bremer Brücke.Marco Antwerpen, Trainer VfL Osnabrück, freut sich über das Tor von Rückkehrer Simakala, der zuvor auf die Tribüne verbannt war: "Wir gehen sehr früh in Führung, was uns in die Karten spielt. Dann hat uns die Überzeugung gefehlt. Wir hatten Probleme mit den vielen langen Bällen. Wir haben grandios alles wegverteidigt. Ba-Muaka Simakala ist einfach ein guter Fußballer, da gibt's nix. Er hat der Mannschaft und dem Verein was zurückgegeben." Dave Gnaase, Kapitän VfL Osnabrück: "Ich finde so einen Sieg sehr, sehr geil. Der Trainer ist nicht ganz zufrieden, wie wir Fußball gespielt haben und von der Intensität her. Jeder Punkt ist so wichtig in unserer Phase. Es kommt mit der englischen Woche eine harte Woche auf uns zu. Da einfach weiter punkten und dann wird alles gut."
Julian Guttau, TSV 1860 München: "Wir hatten genug Chancen. Dann verlierst du am Ende verdient, wenn du die Chancen nicht machst. Das müssen wir uns ankreiden. Im Fußball ist immer der Kopf mit dabei. Wenn du einen nicht machst, dann macht der Kopf ein bisschen mit. Wir haben auch ein bisschen Pech, aber wir müssen weitermachen. Wir müssen die Situation annehmen, wie sie ist." Patrick Glöckner, Trainer TSV 1860 München: "Extrem frustrierend. Das regt mich brutal auf, weil wir 4, 5 gute Chancen rausgespielt haben. Mehr kriegst du hier halt nicht und dann muss man halt mal in der Lage sein so einen Ball über die Linie zu drücken und sich zu belohnen. Das Geschenk haben wir zum 1:0 auch noch verteilt, weil wir es aufgelegt haben. Es war ein gutes Auswärtsspiel und normalerweise darfst du hier niemals als Verlierer vom Platz gehen. Wir werden nicht nachlassen."
Waldhof Mannheim - Borussia Dortmund II 0:0Die Vorsicht überwiegt beim Duell der Tabellennachbarn vor der Abstiegszone. Michael Eberwein vergibt für den BVB II die Riesenchance in Halbzeit 1 per Kopf - die größte Chance beim torlosen Remis in Mannheim. Waldhof bleibt schwer zu besiegen: nur 1 Niederlage aus den letzten 7 Partien nahmen die Mannheimer hin. Bei den Borussen hoffen sie auf die Rückkehr der verletzten Offensiv-Talente wie Julian Hettwer, die Durchschlagskraft fehlt.Bernhard Trares, Trainer Waldhof Mannheim, ärgert die Szene mit dem nicht gegebenen Elfmeter in der 66. Minute: "Wir hatten mehr Ballbesitz und chancenmäßig waren wir vorn. Ein 2:1-Sieg für uns war drin. Wir waren die bessere Mannschaft. Die Elfmetersituation ist eindeutig für uns. Das ist schade. Wir sind mit den Entscheidungen der Schiedsrichter etwas gebeutelt."
Felix Lohkemper, Waldhof Mannheim, spielt am Familientag vor 19.500 Menschen in Mannheim: "Wir wussten, dass viele Menschen kommen und wollten ihnen 3 Punkte schenken. Meine Kids waren auch alle da. Das war eine super Aktion. Der Punkt geht aber in Ordnung. Es kamen nicht so viele Pässe nach vorn. Die letzten Wochen waren besser. Das Spiel mit Ball hat gehapert." Jan Zimmermann, Trainer Borussia Dortmund II, sieht die Offensiv-Last nicht allein bei Julian Hettwer, der nach Verletzung bald zurückkehr: "Das war ein gutes Auswärtsspiel - zu einem sehr guten hat uns das Tor gefehlt. Wir können nicht die ganze Verantwortung Julian Hettwer geben. Ein Punkt ist hier zu wenig. Wenn man mehr Punkte will, muss man Tore schießen. Das gelingt uns gerade nicht. Das ist schade. Trotzdem: Wir haben sehr gut verteidigt."
SpVgg Unterhaching - Alemannia Aachen 0:2Rekord für Aachen: 3 Siege in Serie gab es für die Alemannia in Liga 3 noch nie. Im Unterhachinger Dauerregen besiegelt die Alemannia Aachen mit einem souveränen Auswärtssieg die turbulenten Zeiten der Hachinger: der neue Trainer Sven Bender ist nicht erfolgreicher als der geschasste Heiko Herrlich. Aachen nutzt die Turbulenzen zum ersten Sieg in Unterhaching seit 20 Jahren - einem Big Point im Kampf um den Klassenerhalt. Den hat Haching-Präsident Manfred Schwabl schon vor der Partie abgehackt: "Wenn wir ganz ehrlich sind, ist der Zug für uns abgefahren."Sven Bender, Interimstrainer SpVgg Unterhaching, hofft auf einen Sieg für das eigene Gefühl: "Die Gegner müssen nicht viel machen, um bei uns in Führung zu gehen. Der Einsatz war super. Das ist aber dann zu einfach, wie die Gegentore fallen. Das macht etwas mit der Mannschaft. Wir sollten uns das Gefühl eines Sieges wieder Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M1Bkb3Fmb1dtOWJXZUtpVUdjZXNyQ1Q0c2xuWWIzbkJ6bVlQREFxeStvQT0=Manfred Schwabl, Präsident SpVgg Unterhaching, kritisiert das Verhalten von Hansa Rostock nach dem abgesagten Spiel in Unterhaching sehr: "Wir haben ja das Spiel gegen Rostock noch vor der Brust. Wir könnten nur hier spielen. Aber Hansa hat Einspruch eingelegt nach dem abgesagten Spiel. Das ist auch interessant, wenn die eigenen Fans andernorts alles kaputtmachen."Manfred Schwabl, Präsident SpVgg Unterhaching, zur Entlassung von Trainer Heiko Herrlich nach einem Streit mit Präsidentensohn und Kapitän Markus Schwabl: "Die Entlassung hat mit dem Disput gar nichts zu tun. Ich habe mich mit Werner Lorant auch permanent gestritten und hätte so kein Bundesligaspiel bestritten. Die Entlassung liegt an der Tabellensituation. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist der Zug für uns abgefahren. Rund um das Pokalspiel in Unterhaching gab es unterschiedliche Auffassungen zur Aufstellung. Wir haben entschieden, dass der Verein über allem steht."Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WGFBVXFyUEI4T2p5dFZCQ005Q1o1MStrS0JwT0RlUThaNEhHRy8wSUFaTT0=Heiner Backhaus, Trainer Alemannia Aachen, feiert einen Vereinsrekord mit 3 Siegen in Serie in der 3. Liga und hadert mit der modernen Medizin: "Wir waren in der 2. Halbzeit viel besser. Da haben wir gut gespielt. Das war ein Pflichtsieg. Nun wollen wir Arminia Bielefeld auf den Zahn fühlen. Mal sehen, wer besser gegen Bielefeld spielt: Leverkusen oder Aachen. Als ich vor 23 Jahren in Unterhaching auf dem Platz stand, wurden solche Dinge wie bei Gaudino noch nicht verbunden."Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y01zdHBCOTVFYzNickx6UWRkNHVYTTJxcjJkMDNSclJHVXJsdkJKWlRIND0=Gianluca Gaudino, Alemannia Aachen, trifft nahe der Heimat München erstmals im deutschen Profifußball: "Ich glaub, ich war zu lang im Ausland. Ich wusste das nicht einmal. Schön, dass ich das Tor gemacht habe. Wir müssen den positiven Trend aufrechterhalten." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d3I0eSt6NEhvbXg5bWJNcy9wWStmUU8zdkh4c1VlSjMxS1BSVTNCN1BuOD0=Spiel vom Freitag; SC Verl - Rot-Weiss Essen 3:0 RWE-Coach Koschinat poltertKlare Sache für Verl am Freitagabend! Bereits zur Pause führte das Team von Alexander Ende 2:0 und sorgte dafür, dass die Westfalen drei Siege aus den letzten vier Spielen holen. Die Positivserie der Essener unter Uwe Koschinat, mit sechs Siegen aus sieben Spielen ist inzwischen vorbei. Die letzten 3 Spiele konnten die Essener nicht gewinnen und rutschen auf Rang 13 ab. Verl rückt als Fünfter vorerst auf 4 Punkte auf den Relegationsplatz heran.Alexander Ende, Trainer Verl: "Man braucht kein Haar in der Suppe zu suchen. Natürlich war die 1. Halbzeit einen Tick dominanter. Wir haben unfassbar gut den Gegner in der gegnerischen Hälfte festgenagelt. Wir haben es geschafft, ihnen die Umschaltsituationen komplett wegzunehmen. In der 2. Halbzeit hatte Essen nochmal eine andere Energie. Aber ich finde, dass wir über 90 Minuten sehr, sehr wenig zugelassen haben. Ich kann mich an keine 100-prozentige Chance erinnern." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=T0N2elVwSmdveXFxR0hzWno3MTlrMkdRd2JVdFVYbTFBN2hEeWdPdUcrcz0=Uwe Koschinat, Trainer Essen: "Wir haben nicht die Leistung auf den Platz gebracht, die uns in irgendeiner Form befähigt hätte, zu punkten. Ich bin auch nicht aufgeregt zur Schiedsrichterin gelaufen. Aber das war nun einmal eine entscheidende Situation, zumindest, um die Tür endgültig für Verl zu öffnen. Da hat sie nun einmal ganz, ganz beschissen gestanden. Und dann darauf zu reagieren, indem sie einem Spieler Gelb gibt, finde ich ganz einfach unsouverän." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VzlYYjRpRGNvM2crZGViVWJYc21sc3JqMnY3YThQaDR2VGpzWXNNOGhuOD0=Fußball live bei MagentaSportSonntag, 30.03.2025Frauen-Bundesligaab 13.45 Uhr: RB Leipzig - SC Freiburgab 14.45 Uhr: FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusenab 18.15 Uhr: VfL Wolfsburg - SGS Essen3. Ligaab 13.15 Uhr: FC Ingolstadt 04 - FC Viktoria Kölnab 16.15 Uhr: Dynamo Dresden - SV Wehen Wiesbadenab 19.15 Uhr: VfB Stuttgart II - SV SandhausenCoupe de France LIVE - HalbfinaleDienstag, 01.04.2025:Ab 21 Uhr: USL Dunkerque - Paris Saint-GermainMittwoch, 02.04.2025:Ab 21 Uhr: Cannes - Stade RennesPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6001570