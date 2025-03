Die Aktie des Vakuum-Spezialisten Pva Tepla musste am Freitag einen herben Rückschlag verkraften. Mit einem Tagesverlust von 8,75% schloss das Papier bei 13,55 Euro und setzte damit den negativen Trend der vergangenen Wochen fort. Innerhalb der letzten sieben Handelstage verzeichnete die Aktie einen Wertverlust von 10,62%, während das Minus im 30-Tage-Vergleich bei 7,32% liegt. Besonders dramatisch stellt sich die Entwicklung im Jahresvergleich dar: Mit einem Minus von 27,85% notiert die Aktie aktuell rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 20,50 Euro, das erst Mitte Mai 2024 erreicht wurde.

Verantwortlich für die jüngste Talfahrt sind nach Einschätzung von Marktbeobachtern vor allem die schwachen Quartalszahlen, die der Spezialist für Hochtemperatur- und Plasmaanlagen am Donnerstagabend veröffentlichte. Trotz des anhaltenden Abwärtstrends sehen Analysten jedoch weiterhin Potenzial in dem Wettenberger Technologieunternehmen. Von den zehn aktiven Analysten empfehlen sechs die Aktie zum Kauf, während vier weitere zum Halten raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 21,30 Euro satte 59% über dem aktuellen Kurs.

Ambivalente Signale für Anleger

Die fundamentale Bewertung des Unternehmens zeigt ein gemischtes Bild. Einerseits punktet Pva Tepla mit einer soliden Finanzlage, die durch hohe Liquidität und gute Gewinnmargen gekennzeichnet ist. Die MSCI ESG-Bewertung liegt bei BBB, was für ein durchschnittliches Nachhaltigkeitsmanagement spricht. Zudem übertrifft das Unternehmen regelmäßig die Erwartungen der Analysten bei der Bekanntgabe von Geschäftszahlen.

Andererseits wurden die Prognosen für Umsatz und Gewinn in den vergangenen Monaten mehrfach nach unten korrigiert. Die Gewinnwachstumsaussichten werden als wenig dynamisch eingestuft, was in einem technologieorientierten Marktumfeld als problematisch angesehen wird. Auffällig ist auch die große Bandbreite bei den Kurszielen, die von 14,50 Euro bis zu optimistischen 35,26 Euro reicht - ein Indiz für die unterschiedlichen Einschätzungen zur künftigen Geschäftsentwicklung des Spezialisten für Systemlösungen in der Halbleiterindustrie und anderen High-Tech-Branchen.

