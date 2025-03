Der Transportkonzern bewältigt betriebliche Schwierigkeiten trotz Kursrückgängen und verzeichnet Erfolge bei Gewerkschaftsgesprächen für verbesserte Arbeitsbedingungen.

CSX Corporation verzeichnet einen deutlichen Kursrückgang mit einem Schlusskurs von 27,14 € am Freitag, was einem Tagesverlust von 2,09% entspricht. Mit einem Jahresverlust von 13,43% seit Januar und einem Rückgang von 21,04% im Zwölfmonatsvergleich befindet sich die Aktie nur 0,80% über ihrem 52-Wochen-Tief von 26,93 €, das erst kürzlich am 13. März 2025 erreicht wurde. Auffällig ist auch die Entfernung von 12,58% zum 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen anhaltenden Abwärtstrend hindeutet.

Das Unternehmen hat in den vergangenen Wochen bedeutende Fortschritte bei seinen Tarifverhandlungen erzielt. Mit der Signalmen-Gewerkschaft wurde eine vorläufige Vereinbarung geschlossen, die verbesserte Lohn- und Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten vorsieht. Diese Vereinbarung folgt auf mehrmonatige Verhandlungen und beinhaltet Gehaltserhöhungen sowie verbesserte Gesundheitsleistungen. Auch mit der Boilermakers-Gewerkschaft konnte CSX eine Einigung erzielen, die ähnliche Verbesserungen für deren Mitglieder bringt und einen mehrjährigen stabilen Arbeitsrahmen schafft.

Netzwerkerweiterung und betriebliche Herausforderungen

CSX treibt parallel dazu die strategische Erweiterung seines Transportnetzwerks voran. Besonders im Südosten der USA wurden mehrere neue Streckenabschnitte in Betrieb genommen, die effizientere Verbindungen zu wichtigen Hafenanlagen ermöglichen. Diese Infrastrukturinvestitionen sollen die logistischen Kapazitäten verbessern und die Transportzeiten für Kunden verkürzen.

Dennoch sieht sich das Unternehmen mit operativen Herausforderungen konfrontiert. Die andauernden Verhandlungen mit der Teamsters-Gewerkschaft gestalten sich schwieriger als erwartet. Die Gewerkschaft fordert deutliche Verbesserungen bei Arbeitszeiten und Sicherheitsstandards. Trotz mehrerer Verhandlungsrunden konnten bisher keine für beide Seiten zufriedenstellenden Lösungen gefunden werden. Sollte keine Einigung erzielt werden, könnten Arbeitsunterbrechungen drohen, die den Betrieb erheblich beeinträchtigen würden.

Zusätzlich belasten witterungsbedingte Störungen in mehreren Schlüsselregionen die betriebliche Effizienz. Extreme Wetterereignisse im ersten Quartal 2025 führten zu Verzögerungen und temporären Streckensperrungen, was die pünktliche Zustellung von Fracht beeinträchtigte und zusätzliche Betriebskosten verursachte. CSX arbeitet intensiv daran, die Auswirkungen dieser Störungen zu minimieren und gleichzeitig die Zuverlässigkeit des Netzwerks zu verbessern.

