Ionis Pharmaceuticals verstärkt Zusammenarbeit mit Sobi und fördert weltweite Olezarsen-Vermarktung außerhalb der USA.

Ionis Pharmaceuticals stärkt seine Position im Biotechnologiesektor durch strategische Kooperationen und eine umfangreiche Produktpipeline. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Kursbewegung der Aktie wider, die sich gegenwärtig auf einem 52-Wochen-Tief von 28,50 € befindet, mit einem Rückgang von 3% am letzten Handelstag.

Erweiterte Zusammenarbeit mit Sobi

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ionis ?

Am 26. März 2025 hat Ionis seine Partnerschaft mit Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) erweitert. Der neue Vertrag umfasst die Vermarktung von Olezarsen außerhalb der USA. Diese Kooperation zielt darauf ab, die weltweite Verfügbarkeit von Olezarsen zu fördern, das zur Senkung von Triglyceriden bei Patienten mit dem familiären Chylomikronämie-Syndrom (FCS) eingesetzt wird. Der Erfolg dieser Initiative könnte die Marktstellung und den globalen Zugang zu diesem Medikament entscheidend verbessern.

Fortschritte in Klinischen Studien

Derzeit schreitet Ionis bei den Phase-3-Studien für Olezarsen im Bereich der schweren Hypertriglyceridämie voran. Die zentralen Studien CORE, CORE 2 und ESSENCE sollen in der zweiten Jahreshälfte 2025 erste Ergebnisse liefern. Zudem wird eine Entscheidung der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA über Donidalorsen zur Behandlung des hereditären Angioödems bis zum 21. August 2025 erwartet, was bei positiver Resonanz einen kommerziellen Markteintritt später in diesem Jahr ermöglichen könnte.

Marktentwicklung und Analysteneinschätzungen

Trotz der aktuellen Marktherausforderungen sieht der Ausblick für Ionis Pharmaceuticals vielversprechend aus. Analysten zeigen sich weiterhin optimistisch. Die Aktie hat über die letzten zwölf Monate erheblich nachgegeben, mit einem Verlust von 29,09%, was teilweise durch die allgemeine Marktdynamik und die Herausforderungen in der Produktentwicklung erklärt werden kann. Der durchschnittliche Kursziel der Analysten deutet jedoch auf ein erhebliches Potenzial hin, wobei eine weiterer Fortschritt bei klinischen Studien und der Ausbau internationaler Märkte hierbei ausschlaggebend sein könnten.

Ionis hat auch darauf hingearbeitet, bedeutende Meilensteine im Jahr 2025 zu erreichen, darunter mehrere Produkteinführungen und die Fortschritte in seiner Pipeline in der Spätphase. Die Partnerschaft mit Sobi sollte hierbei eine zentrale Rolle spielen, insbesondere durch die Verbesserung des globalen Zugangs zu wichtigen Medikamenten bei lipidassoziierten Erkrankungen.

Anzeige

Ionis-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ionis-Analyse vom 30. März liefert die Antwort:

Die neusten Ionis-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ionis-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Ionis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...