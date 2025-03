Die SolarEdge Aktie zeigt in der letzten Handelswoche erste Anzeichen einer Stabilisierung. Nach einem deutlichen Kursanstieg von 2,32% am vergangenen Freitag notierte der Wert bei 14,97 EUR (29. März). Dies markiert eine willkommene Erholung für den israelischen Solartechnik-Spezialisten, der in den vergangenen 30 Tagen noch einen Wertverlust von 5,65% hinnehmen musste. Besonders bemerkenswert erscheint die Entwicklung vor dem Hintergrund des dramatischen Jahresverlusts von mehr als 77%, der das Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen stellt.

Die jüngste Kurserholung könnte mit dem attraktiven Bewertungsniveau zusammenhängen. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von aktuell 0,98 liegt der Wert weiterhin unter der kritischen Marke von 1,0 - ein Indikator, der auf eine potenzielle Unterbewertung hindeutet. Analysten haben in den vergangenen vier Monaten ihre Kursziele nach oben korrigiert, was für positive Signale sorgt, obwohl der mittlere Konsens mit "HOLD" eindeutig vorsichtig bleibt.

Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SolarEdge ?

Die fundamentale Situation des Solartechnik-Spezialisten präsentiert sich trotz der jüngsten Turbulenzen als grundsätzlich attraktiv für kurzfristige Anleger. Mit einem 52-Wochen-Tief von 9,88 EUR (November 2024) hat die Aktie inzwischen einen beachtlichen Abstand von über 47% aufgebaut. Allerdings bleibt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch mit -78,07% weiterhin enorm.

Die Analysten-Gemeinschaft zeigt sich gespalten: Von 34 beobachtenden Experten bewerten 73,5% die Aktie neutral, während 20,6% bearish und nur 5,9% bullish eingestellt sind. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 17,10 USD (umgerechnet etwa 15,89 EUR) sehen Marktbeobachter ein moderates Aufwärtspotenzial von knapp 8%. Belastend wirken jedoch die niedrigen Margen und die schwache Rentabilität, weshalb der Markt weiterhin mit Vorsicht auf die zukünftige Entwicklung des Solarspezialisten blickt.

Anzeige

SolarEdge-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SolarEdge-Analyse vom 30. März liefert die Antwort:

Die neusten SolarEdge-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SolarEdge-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

SolarEdge: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...