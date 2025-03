Altimmune Aktien: Aktuelle Entwicklungen und Marktausblick

Der jüngste Schlusskurs der Altimmune-Aktie lag bei 4,96 €, was einen Rückgang von 3,50% im Vergleich zum vorherigen Handelstag bedeutet. Betrachtet man die Kursentwicklung der letzten Monate, fällt auf, dass die Aktie innerhalb der letzten 30 Tage um 12,73% gesunken ist. Seit Jahresbeginn verzeichnete Altimmune einen erschütternden Kursrückgang von 28,53%, was eine ganze Reihe von Herausforderungen unterstreicht, mit denen das Unternehmen aktuell konfrontiert ist.

Im März 2025 kündigte Altimmune an, sein führendes experimentelles Medikament, Pemvidutide, auch auf den Gebieten der Alkoholgebrauchsstörung und alkoholbedingter Lebererkrankungen zu testen. Diese Erweiterung der klinischen Versuche spiegelt einen Branchentrend wider, bei dem GLP-1-Agonisten für verschiedene Gesundheitszustände erforscht werden. Beispielsweise wird auch Novo Nordisks Wegovy und Eli Lillys Mounjaro auf weiteren Gebieten eingesetzt. Zusätzlich veranstaltete Altimmune am 13. März 2025 einen virtuellen F&E-Tag, bei dem wichtige Meinungsführer über die Entwicklung von Pemvidutide insbesondere für Fettleibigkeit und metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis (MASH) referierten. Die Veranstaltung bot wertvolle Einblicke in die wissenschaftlichen Grundlagen, die bisherige klinische Daten und die zukünftigen Entwicklungspläne.

Die Zusammensetzung des Führungsteams wurde im Februar durch die Ernennung von Teri Lawver und Jerry Durso erweitert. Beide verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Biopharmaindustrie, wobei Lawver zuvor als Chief Commercial Officer bei Dexcom tätig war und Durso als CEO von Intercept Pharmaceuticals sowie bei Sanofi arbeitete. Diese strategischen Ernennungen sollen Altimmunes kommerzielle Fähigkeiten stärken, um die fortschreitenden klinischen Programme zu unterstützen und auf mögliche Kommerzialisierungen vorzubereiten.

Zudem zeigt sich Altimmune weiterhin aktiv im Austausch mit der Investorenlandschaft durch die Beteiligung an Branchenkonferenzen. So nahm das Management am 10. März 2025 an einem Kamingespräch bei der Leerink Global Healthcare Conference teil, das Interessierten über Webcast zugänglich war.

Obwohl die Aktie in jüngster Zeit unter Druck geraten ist, deuten die strategischen Initiativen darauf hin, dass Altimmune bestrebt ist, seine therapeutischen Angebote zu erweitern und seine kommerzielle Ausrichtung zu stärken. Diese Entwicklungen könnten langfristig eine positive Dynamik für das Unternehmen schaffen, trotz der derzeitigen Herausforderungen am Aktienmarkt.

