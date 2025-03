News von Trading-Treff.de Für die Super Micro Computer ist jetzt der Aufwärtstrend wohl endgültig beendet. Die Amerikaner verloren am Freitag zwar nur noch -1,3 %. Jedoch sind in fünf Tagen mehr als -18 % Verlust aufgelaufen, die sämtliche Erholungsversuche im laufenden Jahr vollkommen zunichte gemacht haben. Super Micro Computer hat nun in den vergangenen vier Wochen schon wieder über -20 % verloren. Die Aktie liegt in den bisherigen fast drei Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...