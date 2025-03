News von Trading-Treff.de Der Übernahme-Krimi rund um die Commerzbank und die UniCredit gewinnt an Fahrt. Die Italiener werden nun verdächtigt, sie wollten eventuell gar nicht mehr in die weitere Übernahme einsteigen. Dann hätten sich die Aktionäre der Commerzbank sicherlich etwas verzockt. Woher kommt die Idee? Die Aktie der Commerzbank ist am Freitag um mehr als -4,7 % nach unten geprügelt worden. Der Titel hat einen Kurs von nur noch 21,71 Euro ...

