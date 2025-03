Berlin - Handwerkspräsident Jörg Dittrich spricht sich für die Streichung eines Feiertages aus."Einen Feiertag zu streichen, brächte ein paar Milliarden, würde aber vor allem das Signal senden: Wir nehmen die Herausforderungen gemeinsam an und packen es jetzt alle zusammen an", sagte der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die neuen Realitäten erforderten einen "fröhlichen Fleiß, um das Erworbene zu erhalten".Man werde nicht darum herumkommen, "uns auf eine Liste der Grausamkeiten zu verständigen", so Dittrich. "Ohne Zumutungen kommen wir nicht aus der Talsohle. Welche das sind, hat die Politik zu entscheiden."