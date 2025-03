News von Trading-Treff.de Amazon ist in einer tiefen Krise. So jedenfalls sehen es jetzt die Charttechniker. Das US-Kultunternehmen ist am Freitag mit einem weiteren Verlust von mehr als 4,4 regelrecht abgestraft worden. Der Titel kommt auf nur noch 177,80 Euro. Die Aktie hat damit in den vergangenen Monaten seit 1. Januar mehr als 16 % verloren und muss sich aus dem einst so starken Aufwärtstrend formal verabschieden. Unabhängig von den Gründen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...