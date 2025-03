DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Goldaktien: Stehen die nächsten Übernahmen vor der Tür?

Small- & MicroCap Investment: Goldaktien: Stehen die nächsten Übernahmen vor der Tür?

Der Goldpreis hat die runde Marke von 3.000 US-Dollar geknackt und die Charts vieler Goldaktien laufen gen Norden. Inzwischen nimmt auch die Übernahmeaktivität im Sektor zu. So melden die Analysten von S&P Global, dass 2024 auch ohne "Big Deal" Fusionen und Übernahmen im Rohstoffsektor einen Wert von 26,54 Mrd. US-Dollar erreichten. Zwei Drittel der Transaktionen fanden unter Goldunternehmen statt. Anleger können sich ebenfalls im Markt positionieren. Wir blicken auf die Aktien von K92 Mining, Tesoro Gold und Gold Road Resources.

Wenn ein Markt nach oben läuft, dann stehen stets auch Fusionen und Übernahmen auf der Tagesordnung. So ist es derzeit auch im Goldbereich. Nachdem es einige Jahre eher ruhig war und viele Goldproduzenten erst einmal ihre Bilanzen aufräumten, steht das Wachstum seit 2023 wieder mehr im Vordergrund. Dabei stehen die großen Unternehmen wie Newmont oder Barrick Gold besonders unter Druck. Schließlich erwarten Aktionäre im Goldsektor nicht nur solide Dividenden, sondern auch eine wachsende Produktion. Allerdings haben viele Konzerne in dem "verlorenen" Jahrzehnt vor 2020 kaum in die Exploration und die Weiterentwicklung neuer Vorkommen investiert. In einem schwierigen Marktumfeld wurde damals vor allem gespart. Hinzu kommt, dass es heute ungleich schwieriger ist, hochgradige Vorkommen zu finden. In vielen Minen sinken zudem die Goldgrade, was den Abbau verteuert.

Und so war es kein Wunder, dass Newmont, der weltgrößte Produzent, 2023 die australische Newcrest Mining für 16,49 Mrd. US-Dollar aufkaufte. Das war die größte Übernahme der vergangenen Jahre. 2024 gab es zwar keinen großen Deal, dennoch drehte sich das Übernahmekarussell weiter. So melden die Analysten von S&P Global, dass im vergangenen Jahr im Rohstoffsektor Transaktionen im Wert von 26,54 Mrd. US-Dollar durchgeführt wurden. 43 der insgesamt 62 Deals fanden im Rohstoffsektor statt und kamen kumuliert auf ein Volumen von 19,31 Mrd. US-Dollar. Die größten Deals waren die Übernahmen von Centamin und De Grey Mining.

Doch auch 2025 startet das Jahr bereits mit viel Aktivität. So kündigte Equinox Gold im Februar die Übernahme von Calibre Mining für 1,87 Mrd. US-Dollar an. AgnicoEagle meldete unterdessen, dass man den Kauf von O3 Mining abgeschlossen habe. Zuletzt sorgte dann ein Deal in Australien für Schlagzeilen. So lehnte Gold Road Resources eine 3,3 Mrd. AUD schwere Offerte des südafrikanischen Konzerns Gold Fields ab. Mehr dazu lesen Sie weiter unten im Text. Klar ist: Der Druck auf die großen Produzenten ist hoch und Übernahmen dürften 2025 im Goldsektor auf der Tagesordnung bleiben. Wir blicken deshalb auf drei spannende Aktien, die für Anleger interessant sein könnten.

K92 Mining: Diese Aktie hat einen Lauf

DieAktievon K92 Mining (7,63 Euro; CA4991131083) ist in Deutschland eher unbekannt. Der kanadische Goldproduzent gehört zu den wachstumsstärksten Titeln im Sektor. Und das Unternehmen zahlt in Papua-Neuguinea inzwischen mehr Steuern als weit größere Konkurrenten wie Newmont, Barrick oder Harmony Gold. In dem Land nördlich von Australien betreibt K92 die hochgradige Kalmantu-Mine. Sie kam zuletzt auf einen Durchschnittsgrad von fast 18 Gramm Gold je Tonne Gestein. 2025 will die Firma 160.000 bis 185.000 Unzen Gold abbauen, im nächsten Jahr soll diese Zahl auf 230.000 Unzen steigen. Zudem will man die Kosten entgegen den Branchentrend weiter drücken und die AISC (All-in-Sustaining Cashkosten) sollen wieder unter 1.000 US-Dollar fallen. Zudem wird die Exploration des Projekts vorangetrieben und es gelang die Entdeckung weitere Zonen. K92 könnte bei einem Börsenwert von 1,8 Mrd. Euro durchaus ein Übernahmeziel sein. Auf Papua-Neuguinea sind nämlich viele Konzerne aktiv, wie beispielsweise Barrick Gold, Zijin Mining oder auch Newmont. Die Aktie von K92 Mining jedenfalls markierte jüngst ein neues Allzeithoch.

Tesoro Gold: Goldexplorer mit Potenzial

Im Norden Chiles könnte ein neuer großer Gold-Distrikt entstehen. Und dort hat sich mit Tesoro Gold (0,03 AUD; AU0000077208; ASX: TSO) ein australisches Unternehmen zahlreiche Claims gesichert. Tesoro entwickelt dort das El Zorro-Projekt. Es liegt bereits eine Ressource mit über 1,5 Mio. Unzen Gold vor. Das Areal erstreckt sich über eine Fläche von 570 km2, das Explorationspotenzial ist bisher noch nicht ausgeschöpft, wie auch die jüngsten Bohrergebnisse zeigen: So meldete das Unternehmen die Entdeckung einer neuer Goldzone nördlich der bestehenden Ressource. Das beste Bohrloch kam auf 68,23 Meter mit 1,18 Gramm Gold. An dem Unternehmen hat sich mit Gold Fields ein milliardenschwerer Goldproduzent aus Südafrika beteiligt. Der Bergbauriese betreibt in der Nähe bereits eine Goldmine. Aktuell hält man 17,5 Prozent der Anteile an Tesoro Gold und ist damit der größte Einzelaktionär. Für das Unternehmen spricht auch die Lage: El Zorro befindet sich in einer etablierten Mining-Region, wo auch Unternehmen wie Lundin Mining oder Capstone Metalle abbauen. Dementsprechend ist die Infrastruktur hier mit Straßen, Häfen, Wasserzugang oder Flughäfen bereits vorhanden. Laut der aktuellen Scoping-Studie könnten auf El-Zorro 651.000 Unzen Gold über 8 Jahre abgebaut werden. Da die Exploration des Geländes aber noch am Anfang steht, sind bei entsprechenden Bohrerfolgen auch größere Mengen möglich. Die Analysten von Morgans finden die Aktie attraktiv und raten in ihrer ersten Studie Mitte März zu "speculative buy" mit einem Kursziel von 0,11 AUD. Aktueller Kurs: 0,03 AUD.

Gold Road Resources: Kommt ein höheres Angebot?

Eine Übernahmeofferte von einem großen Goldproduzenten gibt es nicht alle Tage. Dennoch lehnte Gold Road Resources (2,80 Euro; AU000000GOR5) ein 3,3 Mrd. AUD schweres Angebot des südafrikanischen Konzerns Gold Fields ab. Als Begründung gab Gold Road Resources an, dass die Offerte nicht den Wert des Unternehmens widerspiegele und "rein opportunistisch" sei. Gold Fields scheint aber entschlossen zu sein und will nicht aufgeben. Deren CEO Mike Fraser sagte gegenüber Reuters, dass er immer noch überzeugt sei, dass die Aktionäre von Gold Road Resources die Transaktion unterstützen werden. Das Pikante an dem Deal: die beiden Unternehmen betreiben gemeinsam im Rahmen eines Joint Ventures die Gruyere-Goldmine in Australien.

---------

