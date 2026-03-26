Gold und Silber in der Achterbahnfahrt - Pan American Silver, Rio2 und Tesoro Gold im Fokus

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Die jüngsten Turbulenzen bei Gold und Silber stellen die klassische Logik des "sicheren Hafens" infrage - und rücken gleichzeitig Minenunternehmen wie Pan American Silver, Rio2 und Tesoro Gold verstärkt in den Fokus von Investoren. Während Edelmetallpreise massiv schwanken, liefern operative Fortschritte und Explorationserfolge neue Argumente für den Sektor.

Makrobild: Öl, Zinsen und Dollar dominieren den Markt

Eigentlich hätte die geopolitische Eskalation im Nahen Osten die Preise für Gold und Silber stützen sollen. Stattdessen kam es zu einem drastischen Rücksetzer. Gold fiel zwischenzeitlich auf rund 4.100 US-Dollar je Unze, nachdem es Anfang des Jahres noch ein Rekordhoch von über 5.500 US-Dollar erreicht hatte. Silber verlor seit seinen Höchstständen sogar nahezu 50% an Wert.

Treiber dieser Entwicklung ist vor allem der starke Anstieg der Ölpreise auf über 100 US-Dollar je Barrel. Dies schürt Inflationssorgen und erhöht die Wahrscheinlichkeit längerfristig hoher Zinsen. Für nicht verzinsliche Anlagen wie Gold ist das ein struktureller Nachteil. Parallel dazu gewinnt der US-Dollar als alternativer sicherer Hafen an Stärke, was zusätzlichen Druck auf Edelmetalle ausübt.

Diese Konstellation führt zu einem ungewöhnlichen Umfeld: Trotz geopolitischer Risiken verlieren klassische Krisenassets an Attraktivität, während Anleihen und der Dollar profitieren.

Pan American Silver: Explorationserfolge als strategischer Hebel

Vor diesem Hintergrund gewinnen unternehmensspezifische Entwicklungen an Bedeutung. Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089) meldete jüngst bedeutende Explorationserfolge in der La Colorada Mine in Mexiko.

Die Entdeckung von mindestens vier neuen hochgradigen Erzadern in der Candelaria-Zone deutet auf erhebliches Ressourcenpotenzial hin. Besonders bemerkenswert sind Silbergehalte von über 1.000 g/t in rund 40% der Bohrlöcher. Einzelne Abschnitte erreichten sogar Spitzenwerte von bis zu 9.730 g/t Silber bei gleichzeitig erhöhten Gold- und Basismetallanteilen.

Die mineralisierte Struktur erstreckt sich über eine Streichlänge von rund 500 Metern und eine vertikale Ausdehnung von ebenfalls etwa 500 Metern. Insgesamt ergibt sich im Zusammenspiel mit bestehenden Systemen eine potenzielle Struktur von rund 2.500 Metern Länge.

Diese Ergebnisse stützen die Strategie des Unternehmens, künftig stärker auf hochgradige Zonen zu fokussieren. Gleichzeitig laufen bereits umfangreiche Folgebohrungen und untertägige Erschließungsmaßnahmen, um die Ressourcenschätzung bis Mitte 2026 zu erweitern.

Für Investoren bedeutet dies: Auch in einem volatilen Preisumfeld kann organisches Wachstum durch Exploration erheblichen Wert schaffen.

Rio2: Produktionsstart als Wendepunkt

Einen anderen Hebel zeigt Rio2 Limited (ISIN: CA76721A1131) mit dem Produktionsbeginn seiner Fenix-Goldmine in Chile. Ende Januar 2026 konnte das Unternehmen den ersten offiziellen Goldguss vermelden - ein entscheidender Meilenstein nach mehrjähriger Entwicklungsphase.

Die ersten Produktionsläufe lieferten rund 897 Unzen Gold, ergänzt durch weitere 358 Unzen aus der Inbetriebnahmephase im Dezember. Parallel fielen etwa 131 Unzen Silber an. Nun liegt der Fokus auf dem Hochfahren der Kapazität auf 20.000 Tonnen Erz pro Tag.

Für das Gesamtjahr 2026 strebt Rio2 eine Produktion von 60.000 bis 70.000 Unzen Gold an. Entscheidend ist dabei, dass Bau und Inbetriebnahme planmäßig und im Budgetrahmen abgeschlossen wurden - ein wichtiger Faktor in einem kapitalintensiven Sektor.

Mit dem Übergang vom Entwickler zum Produzenten verändert sich das Risikoprofil des Unternehmens deutlich. Cashflow-Generierung rückt in den Vordergrund, während gleichzeitig operative Risiken wie Ramp-up-Probleme oder Kostenkontrolle an Bedeutung gewinnen.

Tesoro Gold: Hebel auf steigende Preise

Tesoro Gold Ltd. (ISIN: AU0000077208) positioniert sich im aktuellen Marktumfeld als klassischer Entwicklungswert mit erheblichem Hebel auf den Goldpreis, gestützt durch ein großvolumiges Projekt in Chile. Das unternehmenseigene El Zorro Projekt umfasst rund 570 km² aussichtsreiche Geologie in der Atacama-Region und beherbergt mit der Ternera-Lagerstätte eine Ressource von rund 1,5 bis 2,0 Mio. Unzen Gold. Entscheidend ist dabei die Einordnung als erstes sogenanntes Intrusion Related Gold System (IRGS) in Chile, was laut Analysten auf erhebliches Distriktpotenzial entlang eines etwa 20 Kilometer langen Korridors hindeutet.

Ein wesentlicher Vorteil des Projekts liegt in der vergleichsweise günstigen Infrastruktur und Lage. Im Gegensatz zu vielen chilenischen Goldprojekten in Höhenlagen von 2.000 bis 5.000 Metern befindet sich El Zorro auf lediglich rund 500 Metern über dem Meeresspiegel und nur etwa 10 bis 13 Kilometer von Küste, Strom- und Wasserversorgung entfernt. Eindrücke aus der Standortbesichtigung (Seite 4 des Reports) bestätigen zudem gut ausgebaute Straßenanbindungen und unmittelbaren Zugang zu bestehender Infrastruktur, was sich potenziell positiv auf Investitions- und Betriebskosten auswirken kann.

Operativ treibt Tesoro Gold aktuell ein umfangreiches Bohrprogramm voran. Mehrere Bohrgeräte sind gleichzeitig im Einsatz, um sowohl die bestehende Ressource zu erweitern als auch zusätzliche Zielzonen zu testen. Die Ternera-Lagerstätte weist dabei oberflächennahe Mineralisierung auf, was laut Analyse eine geringe Vorab-Abraumquote und damit potenziell niedrigere Anfangsinvestitionen ermöglicht. Ergänzend unterstreichen hochgradige Bohrkerne - wie auf Seite 5 dokumentiert - das geologische Potenzial des Systems.

Aus Bewertungssicht sehen Analysten weiterhin eine deutliche Diskrepanz zwischen aktuellem Börsenwert und Projektpotenzial. Das Unternehmen wird aktuell mit rund 91 US-Dollar je Unze bewertet und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von etwa 133 US-Dollar je Unze. Daraus ergibt sich - unter Annahme einer erfolgreichen Weiterentwicklung und Finanzierung - erhebliches Aufwertungspotenzial. Gleichzeitig bleiben typische Risiken eines Entwicklungsprojekts bestehen, insbesondere in Bezug auf Finanzierung, Genehmigungen sowie die Abhängigkeit vom Goldpreis.

Sektorbewertung: Volatilität eröffnet Differenzierung

Die aktuelle Marktsituation führt zu einer stärkeren Differenzierung innerhalb des Sektors. Während Edelmetallpreise kurzfristig unter Druck stehen, entwickeln sich Unternehmensbewertungen zunehmend entlang operativer Fortschritte.

Produzenten mit stabilen Kostenstrukturen und wachsender Produktion könnten relativ widerstandsfähig bleiben. Explorationsunternehmen profitieren, wenn sie hochgradige Vorkommen nachweisen, die auch bei niedrigeren Preisen wirtschaftlich bleiben. Entwickler wiederum bieten den größten Hebel, tragen jedoch auch das höchste Risiko.

Historisch betrachtet sind Rücksetzer im Goldpreis kein ungewöhnliches Phänomen innerhalb langfristiger Aufwärtstrends. Frühere Bullenmärkte waren ebenfalls von teils deutlichen Korrekturen geprägt, ohne den übergeordneten Trend zu brechen.

Fazit: Fundamentaldaten gewinnen an Gewicht

Die jüngste Schwäche bei Gold und Silber zeigt, dass makroökonomische Faktoren wie Zinsen, Inflation und Währungsbewegungen kurzfristig dominieren können. Dennoch bleiben strukturelle Argumente für Edelmetalle bestehen - insbesondere in einem Umfeld potenzieller Stagflation oder expansiver Geldpolitik.

Für Investoren verschiebt sich der Fokus zunehmend auf Einzeltitel. Pan American Silver überzeugt mit Explorationserfolgen und möglichem Ressourcenwachstum. Rio2 erreicht mit dem Produktionsstart einen wichtigen Wendepunkt hin zu operativen Cashflows. Tesoro Gold bietet als Entwicklungswert einen Hebel auf zukünftige Preisbewegungen.

Insgesamt deutet vieles darauf hin, dass die aktuelle Marktphase weniger eine grundsätzliche Abkehr von Edelmetallen darstellt, sondern vielmehr eine Phase erhöhter Volatilität. Für Anleger eröffnet dies Chancen - allerdings mit einem klaren Blick auf Risiken und unternehmensspezifische Entwicklungen.

Quellen:

https://www.euronews.com/business/2026/03/23/gold-and-silver-plunge-and-then-recover-after-trumps-iran-talks-statement

https://panamericansilver.com/news/pan-american-silver-discovers-new-high-grade-veins-at-the-la-colorada-mine/

https://www.rio2.com/post/rio2-announces-gold-pour-at-fenix-gold-mine

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Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

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