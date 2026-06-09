Gold-Nachfrage verschiebt sich: Warum die nächste Generation von Goldproduzenten zunehmend in den Fokus rückt

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Da physische Goldinvestitionen erstmals die Schmucknachfrage überholen könnten, richtet sich der Blick der Branche verstärkt auf jene Unternehmen, die einen strukturell enger werdenden Goldmarkt künftig mit neuem Angebot versorgen können.

Die Rolle von Gold im globalen Finanzsystem befindet sich derzeit in einem bemerkenswerten Wandel.

Nach Einschätzung des Marktforschungsunternehmens Metals Focus dürfte die Nachfrage nach physischem Anlagegold im Jahr 2026 erstmals die Schmucknachfrage als größten Bestandteil des weltweiten Goldverbrauchs übertreffen. Dies wäre ein historischer Wendepunkt für einen Markt, der traditionell vor allem von Konsumenten und Schmuckkäufern geprägt war. Die Entwicklung spiegelt einen übergeordneten Trend wider: Gold wird zunehmend weniger als Luxus- oder Konsumgut betrachtet, sondern immer stärker als strategischer Vermögenswert.

Das Marktumfeld bleibt dabei konstruktiv. Zwar hat sich der Goldpreis nach den Rekordständen zu Jahresbeginn etwas zurückgezogen, doch viele führende Finanzinstitute bleiben für die kommenden Jahre optimistisch. Metals Focus erwartet für 2026 einen durchschnittlichen Goldpreis von 4.920 US-Dollar je Unze. Analysten von JPMorgan sehen sogar Potenzial für Kurse nahe 6.000 US-Dollar pro Unze bis zum Jahresende, sofern die Nachfrage von Investoren und Zentralbanken erneut an Dynamik gewinnt.

Für die Bergbauindustrie sind die Auswirkungen erheblich. Eine dauerhaft hohe investitionsgetriebene Nachfrage könnte erhöhte Goldpreise über einen längeren Zeitraum unterstützen und damit die Wirtschaftlichkeit zahlreicher Projekte verbessern. Gleichzeitig steigt die strategische Bedeutung neuer Goldquellen.

Die großen Produzenten erzielen Rekord-Cashflows

Das aktuelle Preisumfeld sorgt bereits heute für außergewöhnliche Ergebnisse bei den weltweit führenden Goldproduzenten.

Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) erwirtschaftete im ersten Quartal 2026 einen Rekord-Free-Cashflow von 3,1 Milliarden US-Dollar bei einer Produktion von rund 1,3 Millionen Unzen Gold. Das Unternehmen verfügte zum Quartalsende über liquide Mittel in Höhe von 8,8 Milliarden US-Dollar und eine Netto-Cash-Position von mehr als 3 Milliarden US-Dollar.

Auch Barrick Mining Corporation meldete einen starken Jahresauftakt. Das Unternehmen produzierte 719.000 Unzen Gold und erzielte einen operativen Cashflow von 2,55 Milliarden US-Dollar sowie einen Free Cashflow von 1,21 Milliarden US-Dollar. Parallel treibt Barrick mehrere Wachstumsprojekte voran und erhöht zugleich die Kapitalrückflüsse an Aktionäre.

Die finanzielle Stärke dieser Branchenführer verdeutlicht, wie stark Goldproduzenten von hohen Edelmetallpreisen profitieren können. Gleichzeitig offenbart sie jedoch eine zentrale Herausforderung der Branche: die Sicherung zukünftiger Reserven und neuer Produktionsquellen.

Denn trotz ihrer finanziellen Schlagkraft konkurrieren die großen Produzenten um eine vergleichsweise begrenzte Zahl fortgeschrittener Entwicklungsprojekte, die künftig bedeutende Goldmengen liefern können.

Das Angebotswachstum bleibt die größte Herausforderung

Während sich die Nachfrageseite weiter verbessert, werden große Goldentdeckungen zunehmend seltener.

Viele etablierte Bergbauregionen arbeiten mit alternden Minenbeständen, während neue Weltklasse-Entdeckungen nur noch selten gemacht werden. Entsprechend richtet sich die Aufmerksamkeit der Märkte zunehmend auf Entwickler, die künftig die entstehende Angebotslücke schließen könnten.

Während in früheren Goldzyklen vor allem bestehende Produzenten profitierten, bewerten Investoren heute verstärkt Entwicklungsunternehmen, die über ausreichend Größe, attraktive Jurisdiktionen und realistische Produktionsperspektiven verfügen.

Nicht mehr allein die Anzahl der Unzen im Boden zählt.

Entscheidend ist zunehmend, ob ein Projekt tatsächlich gebaut und finanziert werden kann.

Infrastruktur wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil

Bei Goldentwicklern gewinnen Standortqualität und vorhandene Infrastruktur zunehmend an Bedeutung.

Steigende Bau- und Entwicklungskosten stellen die gesamte Bergbauindustrie vor Herausforderungen. Projekte in abgelegenen Regionen benötigen oftmals hohe Vorabinvestitionen für Straßen, Energieversorgung, Wasserversorgung und Unterkünfte für Mitarbeiter, bevor überhaupt mit dem Minenbau begonnen werden kann.

Projekte mit bestehender Infrastruktur besitzen deshalb einen strukturellen Vorteil.

Genau aus diesem Grund bleibt Chile eines der attraktivsten Bergbauländer weltweit. Das Land verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Rohstoffsektor, gut etablierte Genehmigungsprozesse, qualifizierte Fachkräfte und eine umfangreiche Infrastruktur. Während Chile vor allem als Kupfernation bekannt ist, gewinnt das Land zunehmend auch als Standort neuer Goldprojekte an Bedeutung.

Tesoro Gold positioniert sich für die nächste Entwicklungsphase

Vor diesem Hintergrund rückt Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) zunehmend in den Fokus.

Das El-Zorro-Goldprojekt des Unternehmens befindet sich in der chilenischen Küstenkordillere und beherbergt die Lagerstätte Ternera, deren Ressourcen inzwischen auf rund zwei Millionen Unzen Gold angewachsen sind. Gleichzeitig bleibt das Projekt in mehreren Richtungen offen und liegt innerhalb eines rund 30 Kilometer langen Goldkorridors mit weiterem Explorationspotenzial.

Besonders hervorzuheben ist neben der Größe vor allem die Lage des Projekts.

Während sich viele chilenische Bergbauprojekte in Höhenlagen zwischen 2.000 und 5.000 Metern befinden, liegt El Zorro auf lediglich rund 500 Metern über dem Meeresspiegel und in unmittelbarer Nähe zu bestehender Infrastruktur. Ein aktueller Besuch von Analysten der Investmentbank Morgans hob die Nähe zu befestigten Straßen sowie Strom- und Versorgungsleitungen hervor, die sich nur rund 13 Kilometer vom Projekt entfernt befinden. Diese Faktoren könnten den zukünftigen Kapitalbedarf deutlich reduzieren und gleichzeitig die Projektrisiken verringern.

Darüber hinaus verwies Morgans darauf, dass Tesoro auf Basis des Unternehmenswertes je Ressourcenunze derzeit unter zahlreichen vergleichbaren Goldentwicklern bewertet werde - trotz der Projektgröße und der infrastrukturellen Vorteile.

Der Weg zur Produktion wird konkreter

Tesoro ist inzwischen weit mehr als ein reines Explorationsunternehmen.

Das Unternehmen hat bereits eine Scoping Study abgeschlossen, die eine konventionelle Tagebaumine mit bewährter Carbon-in-Pulp-Aufbereitung vorsieht. Für die ersten neun Betriebsjahre wird eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 111.000 Unzen Gold prognostiziert.

Die Studie errechnete einen Nachsteuer-Nettobarwert (NPV) von 663 Millionen US-Dollar sowie eine interne Verzinsung von über 50 Prozent - basierend auf einem Goldpreis von lediglich 2.750 US-Dollar pro Unze und damit deutlich unter dem aktuellen Marktpreis.

Parallel laufen die Arbeiten auf Machbarkeitsniveau weiter. Das Management strebt eine finale Investitionsentscheidung bis Ende 2026 an. Zusätzliche Bohrprogramme konzentrieren sich sowohl auf die Umwandlung bestehender Ressourcen in höhere Kategorien als auch auf neue Entdeckungen entlang des gesamten El-Zorro-Korridors.

Die Kombination aus fortgeschrittener Projektentwicklung und zusätzlichem Explorationspotenzial ist unter Junior-Goldunternehmen zunehmend selten geworden.

Der Markt sucht nach den Goldminen von morgen

Der Unterschied zwischen etablierten Produzenten wie Newmont und Barrick und Entwicklern wie Tesoro liegt nicht in der Qualität, sondern im Entwicklungsstadium.

Die großen Produzenten bieten direkten Zugang zu laufender Produktion, Cashflows und Dividenden. Entwickler hingegen bieten Zugang zu künftigem Produktionswachstum - und damit zu jenen Unzen, nach denen die Branche zunehmend sucht.

Sollte sich die physische Investmentnachfrage wie erwartet weiter verstärken, dürfte auch der Bedarf an neuen Goldquellen steigen. Die großen Produzenten haben eindrucksvoll gezeigt, wie profitabel Goldförderung im aktuellen Marktumfeld sein kann.

Die entscheidende Frage lautet nun, woher die Goldproduktion der nächsten Dekade kommen wird.

Projekte, die Größe, Infrastruktur, realistische Entwicklungswege und zusätzliches Wachstumspotenzial vereinen, dürften dabei verstärkt in den Fokus von Investoren und der Industrie rücken.

In einem Goldmarkt, der zunehmend von Investitionsnachfrage statt von Schmuckkonsum geprägt wird, könnten die Unternehmen, die die Minen von morgen entwickeln, künftig genauso wichtig werden wie das Edelmetall selbst.

Quellen:

https://www.miningreporters.com/noticia/news/2026/05/kinross-lobo-marte-gold-project-atacama-chile

https://uk.finance.yahoo.com/news/goldman-reiterates-bullish-gold-forecast-141058649.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.gspublishing.com/content/research/en/reports/2026/01/22/212375c7-1547-4471-84e9-96cd56e1519a.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://www.cbsnews.com/news/what-will-happen-gold-silver-prices-june-2026-what-experts-expect/

https://www.firstmajestic.com/investors/news-releases/first-majestic-announces-q1-2026-financial-results-and-increased-quarterly-dividend-payment-provides-management-updates

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q1-2026-results/default.aspx

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