Gold nach der Korrektur: Barrick liefert, West Wits fährt die Produktion hoch und Tesoro erreicht wichtige Meilensteine

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Die beeindruckende Rally des Goldpreises mag vorerst pausieren, doch die grundlegenden Argumente für das Edelmetall bleiben bestehen. Nachdem Gold im Januar mit 5.589 US-Dollar je Unze ein Rekordhoch erreicht hatte, fiel der Preis bis Ende Juni wieder unter die Marke von 4.000 US-Dollar. Damit verlor Gold mehr als 1.500 US-Dollar gegenüber seinem Höchststand und viele Anleger fragten sich, ob die außergewöhnliche Entwicklung des Sektors damit beendet sei.

Unter der Oberfläche der jüngsten Volatilität wirken die fundamentalen Treiber des Goldmarktes jedoch weiterhin überzeugend. Zentralbanken bleiben wichtige Käufer, geopolitische Spannungen halten an und institutionelle Prognosen deuten darauf hin, dass sich der Goldpreis in den kommenden Quartalen wieder erholen könnte. Gleichzeitig hat die Korrektur verdeutlicht, wie unterschiedlich die Unternehmen der Bergbaubranche für die nächste Phase des Zyklus aufgestellt sind. Während globale Produzenten wie Barrick weiterhin erhebliche Cashflows erwirtschaften, treten aufstrebende Unternehmen wie West Wits in die Produktionsphase ein und Entwickler wie Tesoro Gold erreichen wichtige Meilensteine.

Das Ergebnis ist ein Sektor, der trotz der jüngsten Preisschwäche weiterhin in Bewegung bleibt.

Die Wall Street bleibt für Gold optimistisch

Die deutliche Korrektur am Goldmarkt wurde vor allem durch veränderte Erwartungen an die US-Geldpolitik ausgelöst. Zu Beginn des Jahres hatten Anleger mit einer Reihe von Zinssenkungen gerechnet, da der Inflationsdruck nachzulassen schien. Stattdessen zwangen robustere Konjunkturdaten und Sorgen über steigende Energiekosten die Märkte dazu, ihre Zinserwartungen neu zu bewerten.

Trotz dieser Unsicherheit bleiben die großen Investmentbanken hinsichtlich der mittelfristigen Perspektiven für Gold überwiegend optimistisch. Die Deutsche Bank und ING rechnen in ihren Basisszenarien weiterhin mit einem Goldpreis von rund 4.300 US-Dollar je Unze, während Morgan Stanley einen Anstieg auf 5.200 US-Dollar erwartet. Goldman Sachs zeigt sich noch optimistischer und prognostiziert 5.400 US-Dollar bis zum Jahresende. Das positivste Szenario stammt von JPMorgan, das Goldpreise von bis zu 6.300 US-Dollar für möglich hält.

Selbst die vorsichtigeren Prognosen lassen nur begrenztes Abwärtspotenzial erkennen. TD Securities hält einen Rückgang unter 3.900 US-Dollar für unwahrscheinlich, sofern die US-Notenbank nicht überraschend zu einer restriktiveren Geldpolitik zurückkehrt.

Die große Bandbreite der Prognosen spiegelt vor allem die Unsicherheit über die weitere Zinsentwicklung wider und weniger grundsätzliche Zweifel an den langfristigen Perspektiven von Gold. Steigende Staatsschulden, geopolitische Fragmentierung und die Diversifizierung der Zentralbankreserven sorgen weiterhin für strukturellen Rückenwind.

Unterstützt wird diese Einschätzung durch die Nachfrage des offiziellen Sektors. Nach Angaben des World Gold Council kauften Zentralbanken allein im ersten Quartal 2026 insgesamt 244 Tonnen Gold. Fast 90 Prozent der Reserveverwalter gehen zudem davon aus, dass die Goldbestände in den kommenden zwölf Monaten weiter steigen werden. Für viele Länder ist Gold längst mehr als nur ein Inflationsschutz - es wird zunehmend als strategischer Vermögenswert in einer fragmentierteren Weltwirtschaft betrachtet.

Barrick demonstriert die Stärke der großen Produzenten

Die Widerstandsfähigkeit des Sektors zeigt sich besonders deutlich bei Barrick Gold (ISIN: CA0679011XXX). Trotz des jüngsten Rückgangs des Goldpreises profitiert das Unternehmen weiterhin von historisch hohen Verkaufspreisen und einer starken operativen Entwicklung.

Barrick produzierte im ersten Quartal 719.000 Unzen Gold und erzielte einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden US-Dollar. Der operative Cashflow belief sich auf 2,55 Milliarden US-Dollar, während der freie Cashflow auf 1,21 Milliarden US-Dollar anstieg. Dadurch konnte das Unternehmen seine Ausschüttungen an die Aktionäre erhöhen und ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von drei Milliarden US-Dollar auflegen.

Diese Zahlen unterstreichen einen wichtigen Punkt: Selbst nach der Goldkorrektur bleiben die größten Produzenten der Branche hochprofitabel. Die finanzielle Stärke ermöglicht es Barrick zudem, weiterhin aggressiv in zukünftige Wachstumsprojekte zu investieren, darunter die Erweiterungen in Lumwana und Pueblo Viejo sowie die Entwicklung der Fourmile-Entdeckung in Nevada.

Diese Strategie verdeutlicht zugleich eine der größten Herausforderungen für die etablierten Produzenten. Während bestehende Minen weiterhin hohe Cashflows generieren, bleibt die Erneuerung der Reserven essenziell. Neue Lagerstätten werden immer schwieriger zu finden und teurer zu erschließen, wodurch Unternehmen, die neue Projekte bis zur Produktion entwickeln können, strategisch an Bedeutung gewinnen.

West Wits erreicht die nächste Entwicklungsstufe

Ein Unternehmen, das von dieser Entwicklung profitieren möchte, ist West Wits Mining (ISIN: AU000000WXXX). Nach Jahren der Planung und Entwicklungsarbeit hat das Unternehmen mit dem Hochfahren seines Projekts im Witwatersrand-Becken in Südafrika eine neue Phase erreicht.

Der Übergang vom Entwickler zum Produzenten stellt einen wichtigen Meilenstein dar. Das Witwatersrand-Becken zählt historisch zu den produktivsten Goldregionen der Welt, und West Wits verfolgt das Ziel, den Bergbau in einem Gebiet wiederzubeleben, das über mehr als ein Jahrhundert hinweg enorme Mengen an Gold hervorgebracht hat.

Für Anleger bietet das Unternehmen Zugang zu einer anderen Phase des Bergbauzyklus. Im Gegensatz zu etablierten Produzenten befindet sich West Wits noch in der Phase des Produktionshochlaufs und muss die langfristige Wirtschaftlichkeit seines Projekts erst unter Beweis stellen. Das bringt zusätzliche Risiken mit sich, eröffnet aber gleichzeitig ein erhebliches Potenzial bei steigenden Goldpreisen.

Die Fortschritte des Unternehmens zeigen, wie dynamisch sich der Goldsektor trotz der jüngsten Preiskorrektur weiterentwickelt.

Tesoro nähert sich einer entscheidenden Phase

Weiter fortgeschritten im Entwicklungsprozess ist Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208), das sein El-Zorro-Projekt in der chilenischen Atacama-Region kontinuierlich vorantreibt.

Analystenschätzungen zufolge könnte El Zorro künftig rund 110.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren, wobei die erste Förderung derzeit für 2029 geplant ist. Experten verweisen auf die Lage des Projekts in einer der weltweit etabliertesten Bergbauregionen, den Zugang zu vorhandener Infrastruktur sowie den vergleichsweise moderaten Kapitalbedarf.

Das Unternehmen arbeitet derzeit an einer endgültigen Machbarkeitsstudie, die noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll. Jüngste Unternehmensmeldungen deuten darauf hin, dass die Arbeiten in den Bereichen Technik, Genehmigungen und Finanzierung parallel voranschreiten, während das Management auf eine endgültige Investitionsentscheidung hinarbeitet.

Tesoro hat zudem seine operative Präsenz in Chile ausgebaut, ein lokales Büro eröffnet und eine strategische Partnerschaft mit dem Bergbaudienstleister STRACON geschlossen. Darüber hinaus wurde BurnVoir Corporate Finance beauftragt, die Gespräche zur Projektfinanzierung zu begleiten.

Diese Meilensteine sind nicht nur für Tesoro selbst von Bedeutung, sondern auch im größeren Zusammenhang des Goldmarktes. Während große Produzenten weiterhin nach neuen Produktionsquellen suchen, dürften fortgeschrittene Entwicklungsprojekte mit klar definierten Ressourcen und konkreten Entwicklungsplänen zunehmend in den Fokus rücken.

Unterschiedliche Entwicklungsstufen, ein gemeinsames Thema

Die Korrektur am Goldmarkt hat die Stimmung der Investoren zweifellos verändert. Fragen rund um Zinspolitik, Inflation und Wirtschaftswachstum werden den Sektor auch in den kommenden Monaten beeinflussen.

Dennoch bleiben die grundlegenden Treiber des Goldmarktes bestehen. Zentralbanken bauen ihre Bestände weiter aus, institutionelle Prognosen bleiben überwiegend positiv und die großen Produzenten erwirtschaften weiterhin erhebliche Cashflows.

Die Profitabilität von Barrick, der Produktionshochlauf bei West Wits und die Fortschritte von Tesoro verdeutlichen drei unterschiedliche Phasen des Bergbauzyklus. Gemeinsam zeigen sie, dass die Jagd nach der nächsten Generation von Goldprojekten weitergeht - auch wenn der Goldpreis kurzfristig schwankt.

Quellen:

https://www.equiti.com/jo-en/news/global-macro-analysis/gold-after-the-correction-recovery-or-further-downside/

https://www.reuters.com/business/jp-morgan-says-weaker-demand-may-cap-gold-gains-near-term-sees-rebound-late-2026-2026-07-03/

https://evolutionmining.com/

https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/chief-investment-office/house-view/daily/2026/latest-25062026.html

https://tesorogold.com.au/

https://www.kitco.com/news/article/2026-06-30/golds-correction-buying-opportunity-governments-wont-tolerate-economic-pain?utm_source=chatgpt.com

https://www.barrick.com/English/home/default.aspx

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Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

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