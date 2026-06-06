Gold und Silber im nächsten Kapitel: Produzenten florieren - und Tesoro Gold entwickelt sich zu einem Projektentwickler, den Anleger im Blick behalten sollten

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Während sich die Goldpreise nahe ihrer historischen Höchststände halten und Silber weiterhin von starken langfristigen Nachfragefaktoren profitiert, richten Investoren ihren Blick zunehmend über etablierte Produzenten hinaus auf die nächste Generation aussichtsreicher Entwicklungsprojekte.

Edelmetalle treten in eine neue Phase ein

Nach einer der stärksten Haussephasen seit Jahrzehnten befinden sich die Gold- und Silbermärkte inzwischen eher in einer Konsolidierungsphase als in einem Abwärtstrend. Die kräftigen Kursanstiege, die Gold Anfang des Jahres über die Marke von 5.000 US-Dollar je Unze und Silber über 100 US-Dollar je Unze geführt hatten, haben sich zwar abgeschwächt, doch die grundlegenden Faktoren hinter dieser Entwicklung bleiben bestehen.

Zentralbanken diversifizieren weiterhin ihre Währungsreserven, geopolitische Unsicherheiten bleiben hoch und Sorgen über die langfristige Stabilität staatlicher Haushalte stützen die Nachfrage nach Sachwerten. Auch wenn Zinserwartungen und kurzfristige Marktstimmungen für Volatilität sorgen können, bleiben Edelmetalle für viele institutionelle Investoren ein zunehmend wichtiger Bestandteil der Portfoliostrategie.

Dadurch verschiebt sich der Fokus des Marktes: Weniger die Frage, ob Gold auf einem hohen Niveau bleiben kann, steht im Vordergrund, sondern vielmehr, welche Unternehmen am stärksten von dauerhaft erhöhten Preisen profitieren können.

Barrick demonstriert die Stärke großer Produzenten

Unter den größten Akteuren der Branche zeigt Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080), wie sich hohe Goldpreise unmittelbar in steigenden Aktionärserträgen niederschlagen können.

Im ersten Quartal produzierte das Unternehmen 719.000 Unzen Gold und übertraf damit seine Prognosen. Gleichzeitig erwirtschaftete Barrick einen operativen Cashflow von 2,55 Milliarden US-Dollar sowie einen zurechenbaren freien Cashflow von 1,21 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz stieg auf 5,22 Milliarden US-Dollar, getragen von einer starken operativen Entwicklung und hohen realisierten Goldpreisen.

Gleichzeitig treibt Barrick bedeutende Wachstumsprojekte wie Fourmile in Nevada und die Lumwana Super Pit Expansion in Sambia voran und festigt damit seine Position als einer der führenden Goldproduzenten weltweit.

Für Anleger, die von der aktuellen Stärke des Goldmarktes profitieren möchten, bleibt Barrick ein Maßstab für operative Exzellenz und Kapitaldisziplin.

Silber bietet weiterhin überdurchschnittliches Hebelpotenzial

Trotz zwischenzeitlicher Schwankungen bleibt auch die Investmentstory von Silber attraktiv. Das Metall nimmt eine besondere Stellung ein, da es sowohl als monetärer Wertspeicher als auch als strategischer Industriemetallrohstoff fungiert. Die Nachfrage wird dabei zunehmend von Solarenergie, Elektrifizierung und dem Ausbau moderner Technologieinfrastrukturen getragen.

Zu den größten Profiteuren dieser Entwicklung zählt First Majestic Silver (ISIN: CA32076V1031). Das Unternehmen meldete im ersten Quartal einen Rekordumsatz von 476,7 Millionen US-Dollar. Der freie Cashflow stieg auf 223,5 Millionen US-Dollar, während die liquiden Mittel und Treasury-Bestände erstmals die Marke von 1,1 Milliarden US-Dollar überschritten.

Da rund zwei Drittel der Umsätze aus Silber stammen, bietet First Majestic Investoren eine hohe Hebelwirkung auf steigende Silberpreise und verfügt gleichzeitig über eine deutlich gestärkte Bilanz.

Doch während etablierte Produzenten bislang einen Großteil der Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnten, suchen viele Investoren inzwischen nach Unternehmen, die das nächste Produktionswachstum liefern könnten.

Der Markt sucht nach den Unzen von morgen

Eine länger anhaltende Phase hoher Goldpreise schafft ein äußerst attraktives Umfeld für Projektentwickler.

Steigende Margen verbessern die Wirtschaftlichkeit neuer Projekte, verkürzen Kapitalrückzahlungszeiten und erhöhen das Interesse größerer Bergbaukonzerne, die ihre zukünftigen Produktionspipelines absichern wollen.

Vor diesem Hintergrund richtet sich der Blick zunehmend auf Entwicklungsunternehmen, die ein attraktives Hebelpotenzial auf den Goldpreis bieten, ohne bereits die operative Komplexität großer Produzenten aufzuweisen.

Ein Unternehmen, das zunehmend in dieses Profil passt, ist Tesoro Gold.

Tesoro Gold gewinnt in Chile an Dynamik

Das El-Zorro-Goldprojekt von Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) befindet sich in der renommierten Bergbauregion Atacama in Chile und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der fortgeschrittensten noch nicht entwickelten Goldprojekte im Junior-Sektor entwickelt.

Das Projekt verfügt über eine Ressource von rund 1,82 Millionen Unzen Gold und wird derzeit im Rahmen einer Definitive Feasibility Study weiterentwickelt, deren Abschluss für 2026 vorgesehen ist.

Was El Zorro besonders macht, ist nicht allein seine Größe, sondern auch seine vergleichsweise einfache Entwicklung.

Im Mittelpunkt steht eine großvolumige Tagebaumine mit konventioneller Aufbereitungstechnologie. Viele Investoren betrachten diesen Ansatz als risikoärmer als technisch anspruchsvolle Untertage- oder Refraktärprojekte. Das Management verweist dabei auf die unkomplizierte Metallurgie, vorhandene Infrastruktur und einen klaren Genehmigungsweg als wesentliche Vorteile.

Die Lage nahe der chilenischen Küste ermöglicht zudem den Zugang zu Strom-, Wasser- und Transportinfrastruktur, wodurch der Bedarf an kostenintensiven Anfangsinvestitionen reduziert wird. Analysten haben diese Faktoren wiederholt als wichtige Differenzierungsmerkmale gegenüber vielen internationalen Entwicklungsprojekten hervorgehoben.

Attraktive Wirtschaftlichkeit trifft auf hohe Goldpreise

Auch das Timing könnte für Tesoro Gold günstig sein.

Eine 2025 veröffentlichte Scoping Study geht von einer durchschnittlichen Jahresproduktion von rund 111.000 Unzen Gold während der ersten neun Betriebsjahre aus. Die prognostizierten All-in Sustaining Costs liegen bei lediglich 1.216 US-Dollar je Unze, während die anfänglichen Investitionskosten auf rund 248 Millionen US-Dollar geschätzt werden.

Diese Berechnungen basierten auf Goldpreisannahmen, die deutlich unter den aktuellen Marktpreisen lagen. Entsprechend steigt die Attraktivität des Projekts mit jedem weiteren Anstieg des Goldpreises.

Analysten haben mehrfach auf die hohe Sensitivität des Projekts gegenüber steigenden Goldpreisen hingewiesen. Höhere Goldpreise könnten demnach zu einer erheblichen Steigerung des Projektwertes und der zukünftigen Cashflows führen. Mehrere Research-Häuser argumentieren zudem, dass Tesoro trotz attraktiver Standortfaktoren und eines vergleichsweise kurzen Weges bis zur Produktion mit einem deutlichen Abschlag gegenüber vergleichbaren Entwicklungsunternehmen bewertet wird.

Zusätzliche Glaubwürdigkeit erhält das Projekt durch die Beteiligung des internationalen Goldproduzenten Gold Fields als strategischem Aktionär, was von vielen Marktbeobachtern als externe Bestätigung der Projektqualität gewertet wird.

Positioniert für die nächste Phase des Goldzyklus

Die außergewöhnliche Goldrallye mag vorerst an Dynamik verloren haben, doch die strukturellen Treiber des Sektors bleiben bestehen. Etablierte Produzenten wie Barrick generieren weiterhin starke Cashflows, während Silberproduzenten wie First Majestic von der Kombination aus industrieller und investmentgetriebener Nachfrage profitieren.

Gleichzeitig beginnt der Markt, zukünftiges Produktionswachstum stärker zu bewerten.

Für Investoren, die entlang der Entwicklungskurve weiter nach vorne blicken möchten, könnte Tesoro Gold vor einer Reihe potenziell wertschaffender Meilensteine stehen. Mit einer laufenden Machbarkeitsstudie, einer großen Ressourcenbasis, einem bergbaufreundlichen Standort und einer Wirtschaftlichkeit, die in einem Umfeld hoher Goldpreise zunehmend attraktiver wird, positioniert sich das Unternehmen schrittweise als einer der interessantesten aufstrebenden Goldentwickler im aktuellen Marktumfeld.

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Quellen:

https://www.miningreporters.com/noticia/news/2026/05/kinross-lobo-marte-gold-project-atacama-chile

https://uk.finance.yahoo.com/news/goldman-reiterates-bullish-gold-forecast-141058649.html?utm_source=chatgpt.com

www.gspublishing.com/content/research/en/reports/2026/01/22/212375c7-1547-4471-84e9-96cd56e1519a.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://www.cbsnews.com/news/what-will-happen-gold-silver-prices-june-2026-what-experts-expect/

https://www.firstmajestic.com/investors/news-releases/first-majestic-announces-q1-2026-financial-results-and-increased-quarterly-dividend-payment-provides-management-updates

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q1-2026-results/default.aspx

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