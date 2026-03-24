Barrick liefert Rekord-Cashflow - Sind Pan American Silver, Vizsla Silver und Tesoro Gold die nächsten Gewinner im Edelmetallsektor?

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Starke Edelmetallpreise und eine erneute Nachfrage von Investoren nach sicheren Anlagen haben Gold- und Silberaktien wieder in den Fokus gerückt. Die jüngsten Ergebnisse von Barrick unterstreichen, wie profitabel das aktuelle Umfeld für große Bergbauunternehmen geworden ist. Gleichzeitig lenkt die Stärke des Sektors zunehmend die Aufmerksamkeit auf kleinere Produzenten, Explorations- und Entwicklungsunternehmen, die von denselben makroökonomischen Trends profitieren könnten.

Vor diesem Hintergrund veranschaulichen Unternehmen wie Pan American Silver, Vizsla Silver und Tesoro Gold die Bandbreite an Chancen entlang der Wertschöpfungskette im Edelmetallsektor - von etablierten Produzenten bis hin zu aufstrebenden Entwicklungsprojekten.

Barrick meldet Rekord-Cashflow, während die Goldstärke anhält

Die Barrick Mining Corporation (ISIN: CA06849F1080) berichtete kürzlich über einen starken Abschluss des Jahres 2025 und hob damit das verbesserte finanzielle Umfeld für den Goldsektor hervor. Das Unternehmen erzielte im vierten Quartal einen operativen Cashflow von 2,73 Milliarden US-Dollar sowie einen freien Cashflow von 1,62 Milliarden US-Dollar - beides Rekordwerte auf Quartalsbasis und ein Anstieg gegenüber dem Vorquartal.

Der Quartalsumsatz erreichte 6,0 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn je Aktie auf 1,43 US-Dollar stieg, was höhere Goldpreise und eine solide operative Leistung im globalen Portfolio von Barrick widerspiegelt. Für das Gesamtjahr meldete das Unternehmen einen Umsatz von 16,96 Milliarden US-Dollar sowie einen operativen Cashflow von 7,69 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 3,87 Milliarden US-Dollar.

Die Produktion entsprach weitgehend den Erwartungen. Barrick produzierte im Jahr 2025 insgesamt 3,26 Millionen Unzen Gold und 220.000 Tonnen Kupfer und erfüllte damit die eigene Jahresprognose. Für 2026 erwartet das Unternehmen eine Produktion von 2,9 bis 3,25 Millionen Unzen Gold sowie 190.000 bis 220.000 Tonnen Kupfer, was die anhaltende operative Stabilität unterstreicht.

Die starke finanzielle Entwicklung ermöglichte es Barrick, die Ausschüttungen an Aktionäre deutlich zu erhöhen. Das Unternehmen kündigte eine Erhöhung der vierteljährlichen Basisdividende um 40% auf 0,175 US-Dollar je Aktie an sowie eine neue Ausschüttungspolitik, die auf 50% des zurechenbaren freien Cashflows abzielt. Darüber hinaus kaufte Barrick im Jahr 2025 eigene Aktien im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar zurück, was etwa 3% der ausstehenden Aktien entspricht.

Neben den finanziellen Ergebnissen prüft Barrick auch einen möglichen Börsengang seiner nordamerikanischen Goldassets, um zusätzlichen Aktionärswert zu heben.

Produzenten profitieren von operativem Hebel

Große Produzenten wie Pan American Silver (ISIN: CA6979001089) profitieren in der Regel als Erste von steigenden Edelmetallpreisen. Da ihre Minen bereits in Betrieb sind, können höhere Metallpreise direkt zu besseren Margen und steigenden freien Cashflows führen.

Pan American betreibt ein diversifiziertes Portfolio von Minen in Nord- und Südamerika und produziert sowohl Silber als auch Gold. Diese Kombination bietet Zugang zu zwei zentralen Investmentthemen: der Rolle von Gold als sicherer Hafen und der wachsenden industriellen Nachfrage nach Silber, insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energien und Elektronikfertigung.

In Phasen hoher Rohstoffpreise können etablierte Produzenten einen erheblichen operativen Hebel generieren, da viele Kosten relativ stabil bleiben, während die Einnahmen mit steigenden Metallpreisen wachsen.

Für Investoren, die innerhalb des Bergbausektors ein vergleichsweise geringeres operatives Risiko suchen, stellen Produzenten wie Pan American häufig eine Kernposition in einem Edelmetallportfolio dar.

Vizsla Silver: Explorationswachstum in Mexiko

Während Produzenten Stabilität bieten, weisen Explorationsunternehmen oft ein größeres Aufwärtspotenzial auf - insbesondere dann, wenn Entdeckungen die Ressourcenbasis erweitern oder Projekte in Richtung Entwicklung voranschreiten.

Vizsla Silver (ISIN: CA92859G6085) hat durch seine Arbeiten am Panuco-Silber-Gold-Projekt in Mexiko erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das Unternehmen erweitert seine Ressourcen durch umfangreiche Bohrprogramme und testet weiterhin neue mineralisierte Zonen im gesamten Gebiet.

Hochgradige Silberlagerstätten sind weltweit relativ selten, und Projekte mit Potenzial für großskalige Produktion können entsprechend hoch bewertet werden. Während die Explorationsprogramme fortgesetzt werden, zielen Unternehmen wie Vizsla darauf ab, ihre Ressourcenbasis auszubauen und schließlich Machbarkeitsstudien sowie eine mögliche Minenentwicklung voranzutreiben.

Allerdings sind Explorationsunternehmen auch mit höheren Risiken verbunden. Ressourcenwachstum, Genehmigungsverfahren und Projektfinanzierung bleiben entscheidende Meilensteine, die darüber entscheiden, ob aus einem Explorationsprojekt tatsächlich eine produzierende Mine wird.

Tesoro Gold: Entwicklungspotenzial in Chile

Unter den aufstrebenden Goldentwicklern repräsentiert Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) eine andere Phase im Lebenszyklus eines Bergbauprojekts. Das Unternehmen treibt sein El-Zorro-Goldprojekt in Chile voran, das die Ternera-Lagerstätte mit mehr als zwei Millionen Unzen Goldressourcen umfasst.

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal des Projekts ist seine Lage. Im Gegensatz zu vielen chilenischen Lagerstätten in großer Höhe in den Anden befindet sich El Zorro in vergleichsweise niedriger Höhe nahe der Küste und in der Nähe bestehender Infrastruktur wie Straßen, Stromversorgung und Wasser. Diese Lage könnte die Entwicklungs-komplexität und die Investitionskosten im Vergleich zu Hochgebirgsprojekten reduzieren.

Die Lagerstätte selbst stellt das erste in Chile identifizierte intrusionstypische Goldsystem dar, was darauf hindeutet, dass das umliegende Gebiet entlang eines etwa 20 Kilometer langen mineralisierten Korridors mehrere Lagerstätten beherbergen könnte.

Die Exploration im Projektgebiet wird fortgesetzt, wobei derzeit mehrere Bohrgeräte sowohl auf Ressourcenerweiterung als auch auf neue Entdeckungen abzielen.

Aus Bewertungssicht wird Tesoro derzeit im Vergleich zu einigen Wettbewerbern relativ niedrig gehandelt. Laut einer Analyse von Morgans wird das Unternehmen mit etwa 91 australischen Dollar pro Unze Gold im Boden bewertet, gegenüber einem Median der Vergleichsgruppe von rund 133 australischen Dollar je Unze.

Morgans stuft die Aktie weiterhin mit "Speculative Buy" ein und nennt ein Kursziel von 4,88 australischen Dollar je Aktie, was das vom Broker gesehene Potenzial des Projekts bei fortschreitender Exploration und Entwicklung widerspiegelt.

Edelmetallsektor bietet Chancen entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Die jüngsten Ergebnisse von Barrick verdeutlichen das derzeit starke finanzielle Umfeld im Edelmetallsektor. Höhere Goldpreise und diszipliniertes Kapitalmanagement ermöglichen es großen Produzenten, erhebliche Cashflows zu generieren und die Renditen für Aktionäre zu steigern.

Gleichzeitig wirkt sich die Stärke des Sektors häufig auch auf kleinere Unternehmen aus. Während Produzenten zuerst profitieren, können Explorations- und Entwicklungsunternehmen verstärkt in den Fokus von Investoren rücken, wenn Ressourcen wachsen und Projekte in Richtung Produktion voranschreiten.

Pan American Silver, Vizsla Silver und Tesoro Gold stehen jeweils für unterschiedliche Phasen dieses Prozesses - von der etablierten Produktion über Exploration bis hin zur Projektentwicklung.

Für Investoren in volatilen Märkten bleiben Edelmetallaktien eng mit den Rohstoffpreisen und unternehmensspezifischen Entwicklungen verbunden. Während sich der Sektor weiterentwickelt, könnten insbesondere jene Unternehmen hervorstechen, die starke Projekte mit disziplinierter Umsetzung kombinieren.

Quellen:

Morgans Site visit Research Tesoro Gold Jan 2026

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q4-2025-results/default.aspx

https://panamericansilver.com/

https://vizslasilvercorp.com/

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Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

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