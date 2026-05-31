Der Goldpreis beendete die Handelswoche mit einem mächtigen Knall. Das Edelmetall löste sich am Freitag von den 4.500 US-Dollar und lief in Richtung 4.600 US-Dollar. Ein Wochenschluss oberhalb von 4.600 US-Dollar wäre unter bullischen Aspekten zwar wünschenswert gewesen, doch bekanntlich ist die Börse kein Wunschkonzert und so muss man sich mit dem Wochenschluss arrangieren - so wie er ist. Und auch der ist unter bullischen Aspekten kein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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