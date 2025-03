News von Trading-Treff.de Nvidia stürzt sich langsam der Marke von 100 Euro entgegen. 100,94 Euro ist das Unternehmen an den deutschen Börsen nach dem Sturz um weitere -2,4 % am vergangenen Freitag nich wert. Damit ist der Marktwert allerdings noch immer beeindruckend. Es sind in etwa 2,67 Billionen Dollar, womit sich Nvidia noch für lange Zeit unter den Top-5 der wertvollsten Unternehmen der ganzen Börsenwelt halten wird. Dennoch: Der Sturz in Richtung ...

