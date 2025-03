Der französische Business-Services-Konzern verstärkt seine Finanzstrategie während kontroverse Diskussionen um Arbeitsrechtspraktiken in den USA aufkommen.

Teleperformance schloss den Freitagshandel mit einem Kurs von 95,90 Euro ab, was einem Tagesverlust von 2,86% entspricht. Trotz dieses Rückgangs verzeichnet die Aktie eine Wochenbilanz von +5,41% und liegt seit Jahresbeginn mit 16,24% im Plus. Das französische Unternehmen für digitale Business-Services setzte am 21. März sein Aktienrückkaufprogramm fort und erwarb 733 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 90,94 Euro je Anteil. Diese Maßnahme dient der Bedienung laufender Performance-Aktienpläne und wurde von der Hauptversammlung im Mai 2024 genehmigt.

Parallel zu den finanziellen Aktivitäten erhielt Teleperformance am 27. März eine Auszeichnung vom kolumbianischen Unternehmensrat für nachhaltige Entwicklung (CECODES). Die Ehrung würdigt das Engagement des Unternehmens für die UN-Prinzipien im Bereich Menschenrechte und nachhaltige Geschäftspraktiken in Kolumbien.

Arbeitsrechtliche Bedenken trüben Nachhaltigkeitsimage

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Teleperformance ?

Der Preis für nachhaltiges Wirtschaften steht jedoch in starkem Kontrast zu aktuellen Entwicklungen in den USA. Ebenfalls am 27. März forderten 23 Mitglieder des US-Kongresses Teleperformance auf, Arbeitsrechte konsequenter zu respektieren. Diese Aufforderung erfolgte im Zusammenhang mit der Bewerbung des Unternehmens um die Zertifizierung für Video-Relay-Dienste, die für gehörlose und schwerhörige Menschen essentiell sind. Die Aktie des Unternehmens liegt mit einem Abstand von fast 20% deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 119,25 Euro vom Juli 2024.

Wachstumsaussichten und KI-Investitionen

Im operativen Geschäft konnte Teleperformance für das Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von 2,6% auf 10,28 Milliarden Euro verbuchen. Für das laufende Jahr 2025 prognostiziert das Management ein organisches Wachstum zwischen 3% und 5%. Besonders bemerkenswert sind die geplanten Investitionen von bis zu 100 Millionen Euro in KI-Partnerschaften. Diese strategische Ausrichtung reflektiert die Transformation des Unternehmens, das in nahezu 100 Ländern tätig ist und über 490.000 Mitarbeiter beschäftigt. Trotz der positiven Jahresentwicklung zeigt der technische Indikator RSI mit einem Wert von 25,2 aktuell eine überkaufte Marktsituation an, während die Volatilität mit 45,42% vergleichsweise hoch bleibt.

Anzeige

Teleperformance-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Teleperformance-Analyse vom 30. März liefert die Antwort:

Die neusten Teleperformance-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Teleperformance-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Teleperformance: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...