Magdeburg - Das Land Sachsen-Anhalt empfiehlt Tierhaltern dringend die Impfung gegen die Blauzungenkrankheit (BTV-3).Man biete dafür die bundesweit höchste Beihilfe, teilte das Landeswirtschaftsministerium am Sonntag mit. Schafhalter erhalten demnach 8,35 Euro pro Tier und Jahr, Rinderhalter 2 Euro pro Impfung. Die Förderung kann bei der Tierseuchenkasse beantragt werden."Die Impfung ist der wirksamste Schutz vor der Blauzungenkrankheit - und damit auch vor großem Tierleid und wirtschaftlichen Schäden", sagte Landeswirtschaftsminister Sven Schulze (CDU). Gemeinsam könne man die Ausbreitung des Virus verlangsamen und die Bestände gesund erhalten.Bis Mitte März wurden bereits 350 Fälle in Sachsen-Anhalt registriert. Mit steigenden Temperaturen rechnen Experten mit einer weiteren Ausbreitung der Krankheit, die bei Schafen oft tödlich verläuft. Im vergangenen Jahr waren etwa 60 Prozent der Schafe und zehn Prozent der Rinder in Sachsen-Anhalt geimpft worden. Die neue Förderung soll die Impfquote weiter erhöhen.