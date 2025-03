Der Energieversorger verzeichnet trotz Umsatzrückgang Gewinnsteigerungen und plant signifikante Infrastrukturinvestitionen bei möglichen Tariferhöhungen im Gassektor.

Der Aktienkurs von UGI Corporation liegt aktuell bei 30,39 €, was einem Anstieg von 33,58% im Jahresvergleich entspricht. Das Unternehmen bewegt sich damit weiterhin deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt (20,94%), ist aber vom 52-Wochen-Hoch von 32,94 € noch 7,74% entfernt.

Im institutionellen Bereich verzeichnete UGI im vierten Quartal signifikante Veränderungen bei Großinvestoren. Loomis Sayles & Co. L P erwarb etwa 649.814 Aktien im Wert von 18,34 Millionen Dollar. Gleichzeitig reduzierte Corebridge Financial Inc. seinen Anteil um 4,3% und hält nun etwa 242.928 Aktien mit einem Wert von 6,86 Millionen Dollar.

Tariferhöhungen und Finanzergebnisse

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei UGI ?

Die Gastochter von UGI hat bei der Pennsylvania Public Utility Commission einen Antrag auf Erhöhung der Erdgasverteilungstarife um jährlich 110,395 Millionen Dollar eingereicht. Bei Genehmigung könnten die monatlichen Rechnungen für Privatkunden um 10,8% steigen.

Im ersten Geschäftsquartal zum 31. Dezember 2024 meldete UGI einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,37 Dollar, womit die Analystenerwartungen von 1,21 Dollar übertroffen wurden. Die Einnahmen sanken jedoch im Jahresvergleich um 4,3% auf 2,03 Milliarden Dollar und verfehlten damit die Prognosen. Dieser Ergebnismix zwischen Gewinnsteigerung bei sinkenden Umsätzen spiegelt sich auch in der seit Jahresanfang positiven Kursentwicklung von 10,19% wider.

Dividenden und Ausblick

Der Verwaltungsrat hat eine vierteljährliche Dividende von 0,375 Dollar pro Aktie beschlossen, die am 1. April 2025 an die am 17. März 2025 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.

Für das Geschäftsjahr 2025 hält UGI an seiner Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 2,75 und 3,05 Dollar fest. Zudem plant das Unternehmen Investitionsausgaben von 800 bis 900 Millionen Dollar zur Verbesserung der betrieblichen Infrastruktur. Trotz der leichten Rückgänge in den letzten 30 Tagen (-3,89%) zeigt der signifikante Abstand zum 52-Wochen-Tief von 47,96% die generell positive Entwicklung des Unternehmens im längerfristigen Kontext.

Anzeige

UGI-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue UGI-Analyse vom 30. März liefert die Antwort:

Die neusten UGI-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für UGI-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

UGI: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...