LÜBECK (dpa-AFX) - Nach rund zehn Jahren Pause hat die irischen Billigfluglinie Ryanair den Flugverkehr von Lübeck aus wieder aufgenommen. Am Sonntag hob laut der Homepage des Airports um 13.31 Uhr die erste Maschine in Richtung Mallorca ab. Ursprünglich sollte der Flug bereits um 12.00 Uhr starten.

Am Montag werde die Fluggesellschaft dann die Verbindung in die südspanische Stadt Malaga aufnehmen, sagte eine Flughafensprecherin. Von Dienstag an werde Ryanair dann viermal in der Woche nach London-Stansted fliegen. Nach Palma de Mallorca sind wöchentlich drei Flüge, nach Malaga zwei Verbindungen in der Woche geplant. Nach eigenen Angaben rechnet die Fluggesellschaft mir mehr als 80 000 Passagieren pro Jahr.

Der Flughafen Lübeck sei sehr stolz darauf, Ryanair nach Jahren der Abwesenheit wieder am Flughafen Lübeck begrüßen zu dürfen, erklärte die Sprecherin. Das aktuelle Flugangebot werde von der Region gut angenommen, die ersten Flüge seien bereits gut gebucht. "Es hat uns überrascht, dass mit den ersten Flügen aus Spanien auch schon viele Passagiere in Lübeck landen werden", sagte sie.

Flughafen hofft auf langfristige Partnerschaft



"Wir haben mit Ryanair sei ein längerfristiger Vertrag geschlossen. Deshalb gehen wir davon aus, dass uns die Airline nicht so schnell wieder verlassen wird", sagte die Sprecherin. 2014 hatte Ryanair dem damals noch städtischen Regionalflughafen Lübeck-Blankensee wegen der unsicheren Finanz- und Eigentumsverhältnisse nach 14 Jahren den Rücken gekehrt und seine Verbindungen nach Hamburg verlagert.

Seither hat der inzwischen privatisierte Lübecker Flughafen nach eigenen Angaben rund 50 Millionen Euro in den Ausbau seiner Infrastruktur investiert, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Die Rückkehr nach Lübeck zehn Jahre nach dem Weggang hatte die Airline mit den gestiegenen Kosten am Hamburger Flughafen begründet.

Ryanair ist derzeit der einzige Kunde des Lübecker Flughafens. Nach Angaben der Flughafensprecherin wird jedoch von Mitte September bis Ende Oktober 2025 die türkische Billigfluglinie Corendon Airlines zweimal in der Woche von Lübeck nach Antalya fliegen. Außerdem kündigt der Flughafen auf seiner Internetseite für das Jahr 2025 sechs Sonderreisen zu verschiedenen europäischen Zielen an./ems/klm/DP/he