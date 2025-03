Das Bergbauunternehmen forciert den Wandel zum Silberproduzenten durch Anlagenerweiterungen, neue Ausrüstung und zukunftsweisende Projekte in Nordamerika.

Americas Gold and Silver Corporation vollzieht aktiv den Übergang zu einem silberfokussierten Bergbauunternehmen. Diese strategische Neuausrichtung wird durch jüngste betriebliche Verbesserungen und Führungswechsel unterstrichen, die darauf abzielen, die Silberproduktion in den nordamerikanischen Anlagen zu steigern. Die Aktie schloss am Freitag bei 0,51 € und liegt damit etwa 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 0,55 €, das erst im Februar erreicht wurde. Mit einem beeindruckenden Jahresplus von 154% im Vergleich zum Vorjahr zeigt das Unternehmen jedoch eine starke langfristige Performance.

Im Dezember 2024 erwarb das Unternehmen die verbleibenden 40% am Galena-Komplex und hat seither mehrere wichtige Verbesserungen eingeleitet. Die Förderkapazität des #3-Hebewerks wird über die derzeitigen 700 Tonnen pro Tag hinaus erweitert. Der mehrstufige Plan umfasst Vergrößerungen der Motoren, Modifikationen der Bremsen und Verbesserungen des Steuerungssystems, dessen Fertigstellung für Q4 2025 erwartet wird. Zur Steigerung der untertägigen Produktivität wurden fünf neue Ausrüstungsgegenstände bestellt, darunter ein 4-Yard-Lader, zwei 2-Yard-Lader und zwei 20-Tonnen-Transportfahrzeuge. Die Auslieferungen werden im ersten Quartal 2025 erwartet, die Inbetriebnahme soll im zweiten Quartal erfolgen.

Explorationserfolge und operative Fortschritte

Bei Bohrarbeiten wurde die 049-Ader entdeckt, die bis zu 1.731 Unzen Silber pro Tonne und 16,3% Kupfer über eine wahre Breite von 0,15 Metern aufweist. Weitere Bohrungen zur genaueren Abgrenzung dieser Ressource laufen derzeit. In den Cosalá-Betrieben im mexikanischen Sinaloa treibt das Unternehmen das EC120-Projekt voran, das bis zum dritten Quartal 2025 hochwertigere Silber-Kupfer-Konzentrate produzieren soll. Zur Finanzierung dieser Initiative wurde im August 2024 ein gesicherter Kredit- und Abnahmevertrag in Höhe von 15 Millionen Dollar mit Trafigura unterzeichnet.

Für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr meldete Americas Gold and Silver einen Umsatzanstieg um 5% auf 100,2 Millionen Dollar, getrieben durch höhere realisierte Silber- und Zinkpreise. Das Unternehmen erreichte eine konsolidierte zurechenbare Silberproduktion von 1,7 Millionen Unzen, mit einer Silberäquivalentproduktion von etwa 3,7 Millionen Unzen, einschließlich 31,5 Millionen Pfund Zink und 15,8 Millionen Pfund Blei. Die durchschnittlichen Produktionskosten pro produzierter Silberäquivalentunze betrugen 18,12 Dollar, während die Cash-Kosten und die All-in-Sustaining-Kosten pro produzierter Silberunze bei durchschnittlich 17,41 Dollar bzw. 28,13 Dollar lagen. Ein Nettoverlust von 48,9 Millionen Dollar wurde hauptsächlich aufgrund erhöhter Kosten im Zusammenhang mit der Konsolidierung und betrieblichen Verbesserungen verzeichnet.

Strategische Perspektiven

Americas Gold and Silver konzentriert sich darauf, bis Ende 2025 mehr als 80% seiner Einnahmen aus Silber zu erzielen, indem das EC120-Projekt und die Verbesserungen am Galena-Komplex genutzt werden. Ein umfassender technischer Überprüfungs- und Optimierungsplan am Galena-Komplex soll dessen volles Produktionspotential erschließen. Zudem führt das Unternehmen fortgeschrittene Gespräche über Fremdfinanzierungen, um die finanzielle Flexibilität zu erhöhen und Wachstumsinitiativen zu unterstützen.

Mit dem starken Anstieg von mehr als 44% über dem 200-Tage-Durchschnitt und einem Jahresplus seit Januar von beachtlichen 34,47% befindet sich Americas Gold and Silver in einer interessanten Position, um von der strategischen Neuausrichtung auf die Silberproduktion zu profitieren.

