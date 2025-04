Das Bergbauunternehmen verstärkt nach der strategischen Konsolidierung seine betrieblichen Optimierungen und meldet Umsatzsteigerung von 62% trotz aktueller Kurskorrektur.

Americas Gold and Silver Corporation hat kürzlich bedeutende strategische Initiativen umgesetzt, um seine Position im Silberbergbausektor zu stärken. Die Aktie notiert aktuell bei 0,47 € und verzeichnet heute einen Rückgang von 5,19%. Trotz der aktuellen Korrektur zeigt der Wert auf Jahressicht eine beeindruckende Performance mit einem Plus von 121,90%.

Im Dezember 2024 schloss das Unternehmen die Übernahme der verbleibenden 40% Beteiligung am Galena-Komplex in Idaho ab. Die Transaktion mit einer Tochtergesellschaft von Eric Sprott umfasste die Ausgabe von etwa 170 Millionen Stammaktien und eine Barzahlung von 10 Millionen US-Dollar. Durch diese Konsolidierung der Eigentumsstruktur wurde Sprott zum größten Anteilseigner des Unternehmens.

Nach der Übernahme hat Americas Gold and Silver mehrere betriebliche Verbesserungen am Galena-Komplex eingeleitet. Die Arbeiten am #3-Schacht haben begonnen, mit dem Ziel, den Zugang zu tieferen mineralisierten Zonen zu verbessern und die Betriebsdauer der Mine zu verlängern. Gleichzeitig führt das Unternehmen eine umfassende Studie durch, um verschiedene Abbaumethoden und Ausrüstungen zu evaluieren und so die Produktivität zu optimieren sowie Betriebskosten zu senken. Zudem wurden Bestellungen für neue Bergbauausrüstung aufgegeben, die die Produktivität und Effizienz unter Tage steigern sollen.

Finanzielle Entwicklung und Ausblick

Für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr meldete Americas Gold and Silver konsolidierte Finanzergebnisse, die das Wachstum des Unternehmens unterstreichen. Der konsolidierte Umsatz stieg um 62% auf 31,6 Millionen US-Dollar. Dieses Wachstum wurde durch ein positives EBITDA von 11,1 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 4,4 Millionen US-Dollar aus den kombinierten Betrieben in Cosalá und Galena erzielt. Die zurechenbare Silberproduktion belief sich auf 0,51 Millionen Unzen, wobei die Barkosten auf 12,42 US-Dollar pro Unze und die Gesamterhaltungskosten (AISC) auf 19,58 US-Dollar pro Unze deutlich gesenkt werden konnten. Bemerkenswert ist, dass der Galena-Komplex ein vierteljährliches Produktionsniveau erreichte, das seit 2011 nicht mehr erzielt wurde.

Für die Zukunft konzentriert sich das Unternehmen auf die Weiterentwicklung des EC120-Projekts in seinen Cosalá-Betrieben in Mexiko. Zur Unterstützung dieser Entwicklung wurde eine gesicherte Kredit- und Abnahmevereinbarung in Höhe von 15 Millionen US-Dollar unterzeichnet, die darauf abzielt, die Silberproduktion zu steigern und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Die Aktie liegt derzeit 15,58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 0,55 €, das erst im Februar 2025 erreicht wurde. Langfristig betrachtet zeigt der Kurs mit einem Abstand von 30,39% über dem 200-Tage-Durchschnitt jedoch weiterhin einen soliden Aufwärtstrend.

Im Dezember 2024 genehmigten die Aktionäre während einer außerordentlichen Versammlung die Ausgabe bedeutender Aktienanteile an Sprott Mining und Sprott Preferred Sellers. Diese Maßnahme steht im Einklang mit den strategischen Zielen des Unternehmens und stärkt seine finanzielle Position.

