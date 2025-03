News von Trading-Treff.de In der neuen Woche wird es für die Aktie der Atos aus Frankreich richtig spannend. Die Börsen wissen offenbar noch gar nicht, in welcher Situation sich das Papier befindet. Aktuell hat die Aktie nach mehr als 4,5 % Verlust am vergangenen Freitag - Börse Frankfurt - einen Kurs von 0,004 Euro erreicht. Sie lesen richtig: 0,4 Euro-Cent. Das schreckt schlicht und ergreifend alle Investoren ab, die größeren Kapital verwalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...