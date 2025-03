Der Industrieausrüster formiert seine Unternehmensstruktur neu und präsentiert aktuelle Finanzergebnisse bei gleichzeitiger Stärkung durch strategische Übernahme.

Graco hat zum Jahresbeginn eine umfassende Umstrukturierung seiner Organisation vorgenommen. Seit dem 1. Januar 2025 operiert das Unternehmen in vier neuen Geschäftsbereichen: Industrial, Expansion Markets, Contractor und Powder. Die Aktie von Graco notierte zuletzt bei 77,80 Euro und liegt damit derzeit rund 11,6 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 87,98 Euro aus dem November 2024.

Die neue Organisationsstruktur integriert regionale Geschäftstätigkeiten in diese Divisionen, um globale Kunden besser bedienen zu können und Wachstumschancen effektiver zu nutzen. Mark Sheahan, Präsident und CEO, erklärte, dass diese marktorientierte Struktur Graco dabei helfen soll, in neue Märkte einzutreten und das Wachstum zu beschleunigen.

Für das vierte Quartal, das am 27. Dezember 2024 endete, verzeichnete Graco einen Umsatzrückgang von 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 548,7 Millionen Dollar. Das Betriebsergebnis sank um 23 Prozent auf 130,0 Millionen Dollar, während der Nettogewinn einen leichten Rückgang von 1 Prozent auf 108,7 Millionen Dollar verzeichnete. Im Geschäftsjahr 2024 sanken die Nettoumsätze um 4 Prozent auf 2.113,3 Millionen Dollar und das Betriebsergebnis ging um 12 Prozent auf 570,1 Millionen Dollar zurück. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Monatsperformance der Aktie wider, die im letzten Monat 7,31 Prozent an Wert verloren hat.

Übernahme und Dividendenerklärung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Graco ?

Im November 2024 schloss Graco die Übernahme von Corob S.p.A. ab, einem globalen Hersteller von High-Tech-Dosier- und Mischlösungen für Farben und Beschichtungen. Die Akquisition hat einen Wert von 230 Millionen Euro, mit einer möglichen zusätzlichen Zahlung von bis zu 30 Millionen Euro. Durch diese Übernahme will Graco seine Position im Bereich der Farb- und Beschichtungsmaschinen stärken. Sheahan betonte, dass Corobs kontinuierliches Wachstum und Innovationskraft mit den strategischen Zielen von Graco übereinstimmen.

Am 27. Januar 2025 erklärte der Verwaltungsrat von Graco eine reguläre vierteljährliche Dividende von 0,275 Dollar pro Stammaktie. Die Dividendenzahlung ist für den 7. Mai 2025 an Aktionäre geplant, die am 14. April 2025 eingetragen sind.

Das Engagement von Graco für ethische Geschäftspraktiken wurde am 26. März 2025 gewürdigt, als das Unternehmen von Newsweek als eines der vertrauenswürdigsten Unternehmen Amerikas in der Kategorie Maschinen und Industrieausrüstung ausgezeichnet wurde. Diese Anerkennung unterstreicht Gracos Engagement für Transparenz und Verantwortlichkeit in seinen Geschäftspraktiken.

Anzeige

Graco-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Graco-Analyse vom 31. März liefert die Antwort:

Die neusten Graco-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Graco-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 31. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Graco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...