Der Tankerreederei-Konzern verringert Ausschüttungen um 55% trotz leichter Kurserholung und präsentiert auf dem Capital Link Forum seine Zukunftsstrategie.

Die Aktie von Ardmore Shipping notiert aktuell bei 9,44 Euro und liegt damit 8,03% über ihrem 52-Wochen-Tief von 8,74 Euro, das Ende Februar 2025 erreicht wurde. Seit Jahresbeginn verzeichnet das Papier jedoch einen deutlichen Rückgang von 22,02%.

Ende Februar 2025 kündigte der Tankerreederei-Konzern eine erhebliche Reduzierung der vierteljährlichen Dividende um mehr als 55% an. Die Ausschüttung sank von 0,18 USD im November 2024 auf nun 0,08 USD. Diese Entscheidung erfolgte interessanterweise in einer Phase, in der der Aktienkurs im selben Monat um 5,50% zulegen konnte.

Präsentation auf internationalem Schifffahrtsforum

Ardmore Shipping nutzte das Capital Link International Shipping Forum in New York City am 31. März 2025 für eine Unternehmenspräsentation. Im Fokus standen aktuelle Entwicklungen im Markt für Produkt- und Chemietanker sowie die Auswirkungen geopolitischer Spannungen auf globale Handelsrouten. Das Management erläuterte zudem die Unternehmensstrategie und aktuelle Entscheidungen zur Kapitalallokation.

Finanzielle Kennzahlen und strategische Ausrichtung

Anfang März 2025 lag die Marktkapitalisierung des Unternehmens bei etwa 423 Millionen USD. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,18 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,67 weist die Aktie fundamentale Bewertungskennzahlen auf, die deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegen. Dies spiegelt sich auch im aktuellen Kurs wider, der 56,17% unter dem 52-Wochen-Hoch von 21,54 Euro liegt, das im Mai 2024 erreicht wurde.

Ardmore Shipping setzt strategisch auf die Modernisierung der eigenen Flotte und den Ausbau langfristiger kommerzieller Beziehungen. Ein zentrales Element der Unternehmensstrategie ist der Energieübergangsplan, der verstärkt auf Übergangstechnologien und nachhaltige Frachten fokussiert.

