Der kanadische Goldproduzent verzeichnet beeindruckende Quartalsergebnisse mit Gewinnsprung auf 8,84 Mio. USD und plant weitere Effizienzsteigerungen in malaysischer Mine

Monument Mining setzt seinen positiven Trend fort und notiert zum Handelsschluss am Freitag bei 0,27 € - dem aktuellen 52-Wochen-Hoch. Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten konnte innerhalb des letzten Monats um beachtliche 20,35% zulegen und liegt seit Jahresbeginn mehr als 40% im Plus. Mit einem RSI-Wert von 76,4 befindet sich der Titel derzeit im überkauften Bereich.

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erzielte Monument Mining einen Nettogewinn von 8,84 Millionen USD oder 0,03 USD pro Aktie. Dies stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Nettoverlust von 0,60 Millionen USD im Vergleichszeitraum des Vorjahres dar. Der Umsatz kletterte auf 19,80 Millionen USD, verglichen mit 11,00 Millionen USD im zweiten Quartal 2024. Diese positive Entwicklung wurde durch eine höhere Goldproduktion und verbesserte Goldpreise getrieben.

Das Unternehmen produzierte im Berichtszeitraum 8.613 Unzen Gold, ein Anstieg gegenüber 6.809 Unzen im Vergleichsquartal des Vorjahres. Die Barkosten lagen bei 918 USD pro verkaufter Unze, etwas höher als die 894 USD pro Unze im entsprechenden Vorjahresquartal.

Betriebliche Verbesserungen und strategische Ausrichtung

Monument Mining konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung einer stabilen Goldproduktion in der Selinsing-Goldmine in Malaysia. Das Unternehmen hat verschiedene Anlagenoptimierungen implementiert, darunter die Installation neuer Backenbrecher-Auskleidungsplatten, Konusbrecher sowie Verbesserungen am Filterpressenbetrieb. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Verarbeitungseffizienz und die Goldrückgewinnungsraten zu erhöhen.

Für die Zukunft plant Monument Mining, seine Explorations- und Entwicklungsaktivitäten fortzusetzen. Das Unternehmen hat Bohrprogramme in der Selinsing-Goldmine vorgeschlagen, um die Lebensdauer der Mine zu verlängern. Zudem prüft Monument die historischen Ressourcen beim Murchison-Goldprojekt in Westaustralien, um Möglichkeiten zur Ressourcenerweiterung zu identifizieren. Diese Initiativen sind Teil der Strategie des Unternehmens, durch nachhaltiges Wachstum und betriebliche Exzellenz den Aktionärswert zu steigern.

Mit einem Kurs, der aktuell fast 64% über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt und fast 200% über dem 52-Wochen-Tief vom Juni 2024, spiegelt die starke Kursentwicklung das verbesserte operative Geschäft und die positiven Zukunftsaussichten des Unternehmens wider.

