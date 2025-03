Der niederländische Anbieter intelligenter Energielösungen kämpft mit Kursverlusten von über 72% seit dem Höchststand, trotz positivem Jahresbeginn und stabilem Umsatz.

Die Alfen Aktie verzeichnete zum Ende der vergangenen Handelswoche einen Schlusskurs von 12,76 Euro und büßte damit innerhalb von sieben Tagen beachtliche 6,45 Prozent ein. Der niederländische Anbieter von intelligenten Energielösungen, der Technologien für Stromnetze, Energiespeichersysteme und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge entwickelt, befindet sich derzeit in einer herausfordernden Marktphase.

Die Kursentwicklung zeigt ein gemischtes Bild: Während die Aktie auf 30-Tage-Sicht noch ein leichtes Plus von 1,27 Prozent aufweist und seit Jahresbeginn mit 2,86 Prozent im positiven Bereich liegt, wird die längerfristige Schwäche beim Blick auf das 52-Wochen-Hoch besonders deutlich. Von seinem Höchststand bei 46,96 Euro Anfang April 2024 hat das Papier mehr als 72 Prozent an Wert eingebüßt. Auch der deutliche Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von -11,44 Prozent unterstreicht den anhaltenden Abwärtstrend.

Finanzkennzahlen und operative Leistung

Das Unternehmen konnte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 487,6 Millionen Euro erwirtschaften. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 28,5 Millionen Euro, während der Bruttogewinn 115,4 Millionen Euro erreichte. Dennoch deutet ein Value-Rang von 45 gemäß der Obermatt-Analyse darauf hin, dass die Aktie möglicherweise trotz der jüngsten Kursverluste noch nicht als unterbewertet eingeschätzt werden kann.

Die vergleichsweise hohe Volatilität der Aktie von annualisierten 49,60 Prozent über die letzten 30 Tage spiegelt die Unsicherheit im Markt für Energiewendetechnologien wider. Besonders interessant ist der Vergleich der verschiedenen Durchschnittswerte: Während der Kurs bereits unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 13,12 Euro liegt, befindet er sich noch knapp über dem 100-Tage-Durchschnitt von 12,61 Euro.

Strategische Positionierung und Zukunftsaussichten

Alfen profitiert grundsätzlich von seiner etablierten Marktposition in den Niederlanden und verzeichnet nach eigenen Angaben ein schnelles internationales Wachstum. Mit über 85 Jahren Erfahrung kombiniert das Unternehmen verschiedene Technologien zu integrierten Lösungen für die Energieherausforderungen der Zukunft. Die bevorstehende Jahreshauptversammlung am 8. April 2025 dürfte weitere Einblicke in die strategische Ausrichtung und geplante Projekte geben.

Der aktuelle RSI-Wert von 60,7 (14 Tage) deutet darauf hin, dass die Aktie trotz des jüngsten Kursrückgangs noch nicht im überverkauften Bereich liegt. Angesichts der Nähe zum 52-Wochen-Tief von 11,06 Euro vom Dezember 2024, von dem der aktuelle Kurs nur etwa 15 Prozent entfernt ist, stellt sich die Frage, ob eine Bodenbildung erreicht wurde oder weitere Kursrückgänge folgen könnten.

Die zentralen Herausforderungen für Alfen liegen in der Stabilisierung der Geschäftsentwicklung und der Nutzung der Wachstumschancen im Bereich der Energiewende - trotz des volatilen Marktumfelds, das derzeit die gesamte Branche der erneuerbaren Energien und der entsprechenden Infrastruktur betrifft.

