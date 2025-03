Am 28. März fand in Zug, dem Standort der Geschäftsstelle, die 27. Delegiertenversammlung (DV) des Schweizer Obstverbands (SOV) statt. Im Zentrum standen die angepassten Statuten und damit die neue Struktur des SOV. Foto © SOV Die DV fand an einem ganz speziellen Ort statt, nämlich auf dem Schiff «MS Rigi». Eröffnet wurde sie von Jürg Hess,...

Den vollständigen Artikel lesen ...