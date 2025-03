Die Zukunft der landwirtschaftlichen Genossenschaft Cosafra liegt darin, ihre Position auf den europäischen Märkten weiter zu festigen und ihre Effizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern, um so die Rentabilität des Spargelanbaus in Granada und seine Expansion in neue Regionen zu sichern, berichtet RevistaMercados.com. Die winterlichen Temperaturen haben den Saisonstart mit einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...