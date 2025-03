DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

AIRBUS - Der Chef des Rüstungskonzerns Airbus Defence and Space, Michael Schöllhorn, will das europäische Kampfjetprojekt FCAS (Future Combat Air System) umbauen, um schneller unabhängig von amerikanischen Rüstungsgütern zu werden. "Wir sollten die autonomen Flugkörper und ihre Vernetzung schneller entwickeln und spätestens 2029 an den Markt bringen", so der Airbus-Manager. "Wenn wir es jetzt nicht schaffen, die Kräfte für ein europäisches Luftkampfsystem der sechsten Generation zu bündeln, wann dann?", sagte Schöllhorn dem Spiegel. Europa solle in einigen Jahren nicht wieder in die Verlegenheit geraten, auf ein amerikanisches System zurückgreifen zu müssen, "weil wir es nicht geschafft haben, rechtzeitig unsere eigene Lösung zu entwickeln". (Spiegel)

