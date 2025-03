EQS-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Biotest AG steigert den Umsatz um 6% im Geschäftsjahr 2024



PRESSEMITTEILUNG



Biotest AG steigert den Umsatz um 6% im Geschäftsjahr 2024

EBIT Prognose mit 94,5 Mio. € im oberen Bereich der prognostizierten Bandbreite erreicht

Zulassungsantrag für Fibrinogen in wichtigen europäischen Märkten und bei der US amerikanischen Behörde FDA eingereicht

Zulassung von Yimmugo im Juni 2024 von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration), die gleichzeitig die entsprechende Produktionsanlage zertifizierte

Dreieich, 31. März 2025. Die Biotest Gruppe erwirtschaftete im Berichtsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 726,2 Mio. € nach 684,6 Mio. € im Jahr zuvor. Das entspricht einem Umsatzanstieg von 6,1 % (41,6 Mio. €). Das Umsatzwachstum ist hauptsächlich auf gestiegene Umsätze mit Intratect® und Yimmugo® zurückzuführen. Das neue intravenöse Immunglobulin Yimmugo®, dessen Umsatz um 34,9 Mio. € auf 62,1 Mio. € gestiegen ist, ist das erste kommerzielle Präparat, das in einem innovativen Herstellverfahren in der Produktionsanlage Biotest Next Level produziert wird.

Die Umsätze aus Technologieoffenlegung und Entwicklungsleistungen für Grifols, S.A. haben sich rückläufig von 190,1 Mio. € im Vorjahreszeitraum auf 123,1 Mio. € im Geschäftsjahr entwickelt.

Das EBIT lag für das Geschäftsjahr 2024 bei 94,5 Mio. € nach 143,5 Mio. € im Vergleichszeitraum des Vorjahres und hat sich somit verschlechtert. Der EBIT-Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist maßgeblich auf den geringeren Ergebniseffekt aus Technologieoffenlegung und Entwicklungs-leistungen für Grifols, S.A. in Höhe von 89,3 Mio. € zurückzuführen (Vorjahreszeitraum: 158,2 Mio. €). Das bereinigte EBIT verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr von 9,8 Mio. € auf 64,5 Mio. €. Ursache dieser Verbesserung sind höhere Sondereffekte des Vorjahres, die das bereinigte Ergebnis belastet haben. Diese Effekte betreffen den Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf von fünf Biotest-Tochtergesellschaften in Höhe von 23,1 Mio. € sowie ein höherer Ergebniseffekt aus Technologieoffenlegung und Entwicklungsleistungen für Grifols S.A. im Vorjahr.

Das Kerngeschäft der Biotest Gruppe (bereinigtes EBIT) belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 64,5 Mio. €. Prognostiziert waren 65 bis 85 Mio. €.

Für die Biotest Gruppe ergab sich insgesamt ein Gewinn vor Steuern (EBT) in Höhe von 46,5 Mio, € nach 106,3 Mio. € im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn (EAT) der Biotest Gruppe lag für das Geschäftsjahr 2024 bei 26,4 Mio, € nach 127,0 Mio. € im Vorjahreszeitraum.

Des Weiteren erwartete der Vorstand für das Jahr 2024 einen leicht verbesserten Return on Capital Employed (ROCE) im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023. Der ROCE belief sich für das Geschäftsjahr 2024 auf 7,9 % nach 12,3 % in 2023. Diese Entwicklung basiert im Wesentlichen auf dem prognostiziert rückläufigen EBIT, während sich das Capital Employed auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr bewegt.

Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit wurde zu Beginn des Geschäftsjahres positiv und deutlich über dem Niveau des Vorjahres prognostiziert. Mit einem positiven Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit in Höhe von 60,9 Mio. € (Vorjahreszeitraum: - 2,7 Mio. €) wurde die Erwartung vollumfänglich bestätigt. Wesentliche Ursache war der deutlich verbesserte Cashflow aus der Veränderung des Working Capitals.

Insgesamt ist Biotest 2024 auf seinem Wachstumskurs einen weiteren großen Schritt vorangekommen. Nach der erfolgreichen Markteinführung von Yimmugo® in europäischen Ländern wurde mit Yimmugo® erstmals ein Produkt aus Dreieich in den USA, dem weltweit größten Einzelmarkt für Plasmaderivate, zugelassen. Im Juni 2024 erhielt Biotest die Zulassung von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration), die gleichzeitig die entsprechende Produktionsanlage zertifizierte. Im Anschluss daran haben wir umgehend mit der Produktion der für den Markteintritt in den USA erforderlichen Mengen begonnen und damit die Auslastung von Biotest Next Level auf ein neues Niveau gehoben. Für die Markteinführung in den USA im Jahr 2025 haben wir mit Kedrion Biopharma einen langfristigen Vertrag über die vollständige Vermarktung und den Vertrieb von Yimmugo® in den USA abgeschlossen. Dies wird uns in den nächsten sieben Jahren einen Umsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar bringen und damit wesentlich zu einer deutlichen Steigerung der Profitabilität unseres Unternehmens beitragen.

Im Jahr 2024 hat Biotest erfolgreich die AdFirst Phase III-Studie abgeschlossen. Die darauf basierenden Zulassungsanträge für das neue, in Dreieich hergestellte, Präparat Fibrinogen in wichtigen europäischen Märkten und den USA legen den Grundstein für weiteres Wachstum. Fibrinogen wird den hohen medizinischen Bedarf an zusätzlichem Fibrinogen zur Behandlung des erworbenen und angeborenen Fibrinogenmangels decken. Mit einer Entscheidung über die Zulassungsanträge rechnen wir bis Ende 2025.

Ausblick:

Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzrückgang gegenüber 2024 im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Umsätze im Geschäftsjahr 2024 wurden durch Technologieoffenlegung und Entwicklungsleistungen für Grifols, S.A. in Höhe von 123,1 Mio. € positiv beeinflusst, die auf Grund der bereits vollständig erfolgten Technologie-offenlegung deutlich geringer eintreten.

Der Vorstand erwartet für das Jahr 2025 ein Betriebsergebnis (EBIT) in einer Größenordnung von -55 Mio. € bis -75 Mio. €. Das resultiert aus der zuvor genannten Umsatzprognose sowie der korrespondierenden Entwicklung der Herstellkosten.

Der Return on Capital Employed (ROCE) für das Geschäftsjahr 2025 wird in einer Größenordnung von - 3 bis - 7 % erwartet. Die Entwicklung ist im Wesentlichen auf das erwartete, negative Betriebsergebnis (EBIT) zurückzuführen.

Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit wird im niedrigen negativen dreistelligen Millionenbereich erwartet. Dieser folgt im Wesentlichen der operativen Entwicklung und der Entwicklung des Nettoumlaufvermögens.

Der Geschäftsbericht 2024 ist auf der Internetseite des Unternehmens abrufbar. Ebenso steht die Präsentation zur 2024 Telefonkonferenz für Analysten und Journalisten zum Download zur Verfügung.

Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von biologischen Arzneimitteln, die aus menschlichem Plasma gewonnen werden. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.400 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Seit Mai 2022 ist Biotest Teil der Grifols Gruppe, Barcelona, Spanien (www.grifols.com).

IR Kontakt:

Dr. Monika Baumann (Buttkereit)

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: ir@biotest.com

PR Kontakt:

Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com

Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com

Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.

