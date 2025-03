In einem schwachen Gesamtmarkt knickte die Commerzbank am Freitag deutlich ein und trug die rote Laterne im DAX. Die komplette europäische Bankenbranche musste einen Rücksetzer hinnehmen. Bei der Commerzbank kamen indes noch zwei Themen hinzu, die auch in der neuen Woche für niedrigere Kurse sorgen dürften.Das hatte es lange nicht mehr gegeben: Die Commerzbank führte bis vor wenigen Tagen den Branchenindex Euro-Stoxx-Banks an. Dabei hatte die Aktie im fast zu Ende gegangenen ersten Quartal mehr ...

