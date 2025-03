Der Silberpreis gewinnt an Momentum und nähert sich $34,35 in der frühen europäischen Sitzung am Montag. - Ängste vor Handelskriegen und geopolitischen Spannungen steigern die Nachfrage nach sicheren Anlagen und unterstützen den Silberpreis. - Die erneute Nachfrage nach dem US-Dollar könnte den Aufwärtstrend für XAG/USD begrenzen. - Der Silberpreis ...

