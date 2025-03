The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.03.2025ISIN NameUS3189161033 FIRST BANCSHARES INC.DL 1FR0013235025 CA HOME LOAN SFH 17/25MTNFR0013248507 VEOLIA ENVIR 17/25 MTNAU3CB0224491 INTL FIN. CORP. 14-25 MTNCH0405986057 AARG. KT.BK 18-25DE000DG4T2G3 DZ BANK IS.A481BE6303724825 FL.-BRAB.PROV.18-03.04.25XS1589881785 BMW FIN. NV 17/25 MTNDE000A2LQZ34 HAMB.INV.FOE.IS 20/25US4581X0DL95 I.A.D.B 20/25 MTNAT0000A272M2 1.GROUP BNK 19/25 MTNAT0000A26P53 ERSTE GR.BK. 19/25 MTN 8DE000HLB46Z5 LB.HESS.THR.DUISBURG4C/23FR0013449972 ELIS 19/25 MTNDE000DW6C3J9 DZ BANK IS.A2039DE000A2PF0P7 EURO.MTLSTDSANL.FDS (R) INVESTMENT