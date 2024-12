The following instruments on XETRA do have their first trading 11.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.12.2024Aktien1 CA68237C1059 Onco-Innovations Ltd.2 CA2479291023 Demesne Resources Ltd.3 AU0000369662 McLaren Minerals Ltd.4 CA8463113065 Spackman Equities Group Inc.5 SE0023468194 Tangiamo Touch Technology ABAnleihen/ETF/Fonds1 XS2512033189 European Bank for Reconstruction and Development2 US576323AP42 MasTec Inc.3 US724479AP57 Pitney-Bowes Inc.4 USL7151AAA45 Oceanica Lux5 NO0013415786 Panoro Energy ASA6 USG9T27HAH76 Vedanta Resources Finance II PLC7 USG9T27HAJ33 Vedanta Resources Finance II PLC8 DE0001053908 Bayern, Freistaat9 EU000A4DMKY2 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]10 DE000A383V65 Score Capital AG11 US00971TAL52 Akamai Technologies Inc.12 USG01719AJ50 Alibaba Group Holding Ltd.13 US02043QAB32 Alnylam Pharmaceuticals Inc.14 US143658BV39 Carnival Corp.15 US18915MAC10 Cloudflare Inc.16 US23804LAB99 Datadog Inc.17 US29355AAH05 Enphase Energy Inc.18 US30063PAD78 Exact Sciences Corp.19 US40131MAB54 Guardant Health Inc.20 US40171VAB62 Guidewire Software Inc.21 US530307AG24 Liberty Broadband Corp.22 US538034AU37 Live Nation Entertainment Inc.23 US55024UAF66 Lumentum Holdings Inc.24 US55087PAC86 Lyft Inc.25 US595017BF02 Microchip Technology Inc.26 US60937PAD87 MongoDB Inc.27 US553368AC59 MP Materials Corp.28 US62914VAJ52 Nio Inc.29 US682189AU93 ON Semiconductor Corp.30 US70202LAC63 Parsons Corp.31 US75737FAE88 Redfin Corporation32 US83304AAH95 Snap Inc.33 US92766KAA43 Virgin Galactic Holdings Inc.34 US94419LAP67 Wayfair Inc.35 US98980GAB86 Zscaler Inc.36 US98980AAB17 ZTO Express (Cayman) Inc.37 DE000HEL0BY0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale38 DE000HEL0BX2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale39 DE000HEL0BV6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale40 DE000HEL0BT0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale41 DE000HEL0BS2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale42 PTPBTXGE0042 Portugal, Republik43 IE000O2QIHN4 AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF44 LU0631905352 Allianz Renminbi Fixed Income - A45 LU0665628672 Allianz China Strategic Bond - A46 LU0890805848 Assenagon Credit Selection ESG Class P47 DE000A1XDX38 Lupus alpha CLO High Quality Invest - A48 DE000A2PF0P7 Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS - R