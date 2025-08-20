Vancouver, BC, 20. August 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) ("American Tungsten" oder das "Unternehmen") freut sich, beträchtliche Fortschritte bei der laufenden Sanierung des Portals auf der Sohle Zero bei seinem Minenstandort IMA im Rahmen seines Engagements in Sachen Sicherheit, betrieblicher Exzellenz und der Konformität mit gesetzlichen Vorschriften bekannt zu geben.

Höhepunkte der wöchentlichen Fortschritte (Woche zum 16. August 2025):

- Installation und Verschalung des Eingangs zum Portal auf der Sohle Zero abgeschlossen

- Etwa 10 ft des Zugangsstollens neu verzimmert und verstärkt

- Endgültige Nivellierung und Installation von Sicherheitsbermen auf der Portalplatte

- Vorbereitungen zur Erfüllung der MSHA-Konformitätsanforderungen abgeschlossen

Bevorstehende Arbeiten:

- Fortsetzung der Stützung und Sanierung des Zugangsstollens auf der Sohle Zero

- Entfernung des veralteten Oberflächenwassertanks unterhalb des Portals

"Wir sind stolz auf den kontinuierlichen Fortschritt beim Portal auf der Sohle Zero der Mine IMA. Unser Team richtet sein Hauptaugenmerk auf Sicherheit, Konformität und die Schaffung einer Basis für zukünftige Untertagebetriebe. Diese Modernisierungen sind von grundlegender Bedeutung, um ein sicheres und effizientes Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Auch in Zukunft werden wir weiterhin in die Infrastruktur und in die Technologie investieren, die eine langfristige Exploration und Förderung unterstützen werden. Das Engagement unserer Mitarbeiter am Standort spiegelt jene Werte wider, die wir als Unternehmen vertreten - Widerstandsfähigkeit, Verantwortung und ein zukunftsorientierter Ansatz für die nachhaltige Förderung einer kritischen Ressource", sagte Ali Haji, CEO von American Tungsten.

Foto oben links: Umgebautes Stollenportal auf der Sohle Zero mit Blick auf die Aushubgeräte

Foto oben rechts: Erdbewegungsgeräte und Generator beim Minenprojekt IMA

Foto unten Mitte: Neu errichtetes Portal auf der Sohle Zero beim Minenprojekt IMA

Über das Minenprojekt IMA:

Die Mine IMA ist ein fortgeschrittenes, einfach genehmigungsfähiges, vormals produzierendes Wolfram-Molybdän-Konzessionsgebiet, das sich im Porphyrgürtel von Idaho auf privaten, patentierten Abbauschürfrechten befindet. American Tungsten hat die unmittelbare Möglichkeit, die Produktion an einem identifizierten, silber- und molybdänhaltigen Intrusionsziel in der günstigen Rechtsprechung von Idaho wieder aufzunehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.americantungsten.com oder bei Joanna Longo, Investor Relations, unter ir@americantungsten.com.

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Vermögenswerte von potenzialreichen Wolfram- und Magnetitprojekten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich, das Minenprojekt IMA in Idaho zur kommerziellen Produktion voranzutreiben, um der kritischen Metallknappheit in Nordamerika entgegenzuwirken. Das Minenprojekt IMA ist eine historische, hochwertige Untertage-Mine zur Wolframgewinnung auf privat patentiertem Land, das deutlich oberhalb des Grundwasserspiegels liegt und über umfangreiche Infrastruktur verfügt. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive Option, sämtliche Eigentumsanteile am Projekt (Gegenstand einer 2%igen Royalty) zu erwerben und hat seine Liegenschaft durch den Erwerb von 113 weiteren staatlichen Claims mit nahezu 2.000 Acres Grundfläche weiter ausgebaut.

Links zu sozialen Medien:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/americantungstencorp/

X: https://x.com/amtungsten

Facebook: https://www.facebook.com/americantungstencorp/

Instagram: https://www.instagram.com/americantungstencorp/

YouTube: https://www.youtube.com/@americantungstencorp

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ali Haji

Chief Executive Officer

E-Mail: ahaji@americantungstencorp.com

Tel.: +1 647 871 4571

CSE:TUNG

OTCQB:DEMRF

FSE:RK9

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können u.a. Aussagen über den Abschluss des Emissionsangebots zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt sowie über die Verwendung des Erlöses und der verfügbaren Mittel nach Abschluss des Emissionsangebots enthalten und unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Eine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80762Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80762&tr=1



