Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenSE0009664303 Tangiamo Touch Technology AB 10.12.2024 SE0023468194 Tangiamo Touch Technology AB 11.12.2024 Tausch 1000:1AU0000198525 McLaren Minerals Ltd. 10.12.2024 AU0000369662 McLaren Minerals Ltd. 11.12.2024 Tausch 1:1CA8463112075 Spackman Equities Group Inc. 10.12.2024 CA8463113065 Spackman Equities Group Inc. 11.12.2024 Tausch 5:1