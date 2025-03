Die Deutsche Bank hat ihr Kursziel für den Elektroautohersteller Tesla deutlich nach unten korrigiert. Analyst Edison Yu reduzierte das Kursziel von 420 auf 345 US-Dollar, was einer erheblichen Senkung von rund 18 Prozent entspricht. Trotz dieser Anpassung liegt das neue Ziel immer noch etwa 26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie, die zuletzt bei 253 Dollar notierte. Die Kaufempfehlung für die Aktie wurde dennoch beibehalten. Grund für die Kurszielsenkung sind die erwarteten schwachen Auslieferungszahlen für das erste Quartal. Yu geht von lediglich 340.000 bis 350.000 ausgelieferten Fahrzeugen aus, was deutlich unter den Konsensschätzungen der Analysten liegt, die bei 378.000 Einheiten angesiedelt sind. Sollten die Erwartungen von Yu eintreffen, würde dies einem Rückgang von 11 Prozent im Jahresvergleich und sogar einem Einbruch von 30 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Quartal entsprechen. Die Prognose deutet auf erhebliche Herausforderungen für den Elektroauto-Pionier hin, dessen Marktposition zunehmend unter Druck gerät.

Teslas Herausforderungen im wettbewerbsintensiven Markt

Der Elektroautohersteller sieht sich mit wachsenden Schwierigkeiten konfrontiert. Während Tesla-Chef Elon Musk sich verstärkt in politische Aktivitäten einbringt und erhebliche finanzielle Mittel in verschiedene politische Kampagnen investiert, scheint das Kerngeschäft des Unternehmens zu leiden. Die sinkenden Auslieferungsprognosen könnten ein Indikator für die nachlassende Marktdynamik sein, die Tesla in den vergangenen Jahren auszeichnete. Analysten beobachten mit Sorge, wie sich der zunehmende Wettbewerb im Elektroautosektor auf Teslas Marktanteile auswirkt. Besonders die aggressive Preispolitik chinesischer Hersteller und die verstärkten Bemühungen traditioneller Automobilkonzerne im Elektrosegment setzen den einstigen Marktführer unter erheblichen Druck. Die Aktie reagierte auf die jüngsten Entwicklungen mit deutlichen Schwankungen, was die Unsicherheit der Investoren bezüglich der zukünftigen Geschäftsentwicklung widerspiegelt.

