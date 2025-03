News von Trading-Treff.de Die Düsseldorfer Rheinmetall ist am Montag wie so viele andere Aktien blutrot in die Woche gestartet. Der Titel verlor am Anfang gleich -3,6 %. Die Notierungen sind dabei auf einen Wert von 1.258,00 Euro nach unten gerauscht. Am Befund insgesamt ändert sich noch nichts. Die Aktie ist weiterhin in einem sehr starken Aufwärtstrend. Dennoch bleiben Zweifel, wie schnell sich der Wert oder auch die gesamte Branche jetzt erholen ...

