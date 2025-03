Der Dentalhersteller bewältigt Herausforderungen durch strategische Umstrukturierung, während der Aktienkurs unter erheblichem Druck steht und Investoren zunehmend skeptisch werden.

Dentsply Sirona befindet sich in einer schwierigen Phase, wie der aktuelle Aktienkurs von 13,81 Euro verdeutlicht. Das Papier hat damit nicht nur sein 52-Wochen-Tief erreicht, sondern verzeichnet seit Jahresbeginn einen besorgniserregenden Rückgang von 24,47 Prozent. Besonders dramatisch erscheint der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 30,27 Euro, der mittlerweile mehr als 54 Prozent beträgt.

Im jüngsten Quartalsbericht meldete das Unternehmen einen Rückgang des Nettoumsatzes um 10,6 Prozent auf 905 Millionen Dollar. Diese Entwicklung wird hauptsächlich auf eine verminderte Nachfrage in bestimmten Produktlinien sowie andauernde betriebliche Anpassungen zurückgeführt. Trotz dieser Herausforderungen konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf Kostenoptimierung und strategische Neuausrichtung, um die künftige Performance zu stärken.

Am 17. März 2025 ernannte Dentsply Sirona David Ferguson zum Global Business Unit Leader. Diese Personalentscheidung zielt darauf ab, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Position des Unternehmens in Schlüsselmärkten zu stärken. Parallel dazu hat das Unternehmen eine Überprüfung strategischer Alternativen für sein Geschäftsbereich Wellspect Healthcare eingeleitet, was auf eine potenzielle Portfoliobereinigung hindeutet.

Wachsende Skepsis unter Investoren

Die Daten zur Leerverkaufsposition offenbaren eine zunehmende Skepsis unter Investoren. Zum 15. März 2025 belief sich das Leerverkaufsvolumen auf 10,57 Millionen Aktien, was einem signifikanten Anstieg von 31,1 Prozent gegenüber den 8,06 Millionen Aktien des Vormonats entspricht. Diese Entwicklung deutet auf eine wachsende Zurückhaltung bezüglich der kurzfristigen Aussichten des Unternehmens hin.

Die erhöhte Volatilität der Aktie, die aktuell bei annualisierten 38,99 Prozent für die letzten 30 Tage liegt, unterstreicht die Unsicherheit im Markt. Besonders besorgniserregend ist die deutliche Unterschreitung wichtiger technischer Indikatoren: Der Kurs liegt 17,2 Prozent unter dem 50-Tage-Durchschnitt und sogar 32,35 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt.

Regulatorische Herausforderungen

Im Oktober 2024 setzte Dentsply Sirona den Verkauf und das Marketing seiner Byte-Zahnschienen und Abdrucksets freiwillig aus. Diese Entscheidung folgte auf eine Überprüfung der regulatorischen Anforderungen mit der U.S. Food and Drug Administration und führte damals zu einem Kursrückgang von 6,8 Prozent. Das Unternehmen arbeitet derzeit eng mit den Aufsichtsbehörden zusammen, um die Probleme zu lösen, und verlagert Ressourcen vom Byte Aligner-Segment in andere Geschäftsbereiche.

Die jüngsten Entwicklungen markieren eine Phase des Übergangs und der strategischen Neuausrichtung. Während das Unternehmen mit Marktherausforderungen konfrontiert ist, spiegeln die proaktiven Maßnahmen - einschließlich Führungsernennungen und Portfoliobewertungen - ein Bestreben wider, sich anzupassen und seine Marktposition zu stärken. Der deutliche Abwärtstrend der Aktie und die Distanz zum gleitenden Durchschnitt verdeutlichen jedoch, dass der Weg zur Erholung noch weit sein könnte.

