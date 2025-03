Die Investmentgesellschaft verzeichnet trotz aktueller Kursschwäche ein Rating von Baa3 durch Moody's und erhöht die Quartalsdividende auf 0,64 $ pro Anteilsschein.

Capital Southwest zeigt in der aktuellen Marktlage Widerstandsfähigkeit und strategisches Wachstum. Die Aktie schloss am Freitag bei 20,74 € und liegt damit rund 17,44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 25,12 €, das Mitte Mai 2024 erreicht wurde. Besonders der vergangene Monat brachte mit einem Rückgang von 7,66% eine deutliche Korrektur.

Für das dritte Geschäftsquartal zum 31. Dezember 2024 meldete Capital Southwest eine Erhöhung der Gesamtdividende auf 0,64 $ pro Aktie. Diese Steigerung unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, den Aktionären kontinuierlich Mehrwert zu bieten.

Kreditwürdigkeit und Investitionsportfolio

Am 25. März 2025 bestätigte Moody's das Baa3-Rating für langfristige Emittenten von Capital Southwest mit stabilem Ausblick. Diese Bestätigung hebt die solide Kreditwürdigkeit und finanzielle Stabilität des Unternehmens hervor.

Capital Southwest verwaltet investierbares Kapital von etwa 2,0 Milliarden Dollar. Zum 31. Dezember 2024 hat das Unternehmen nahezu 3 Milliarden Dollar in neue Kreditinvestitionen investiert, was sein aktives Engagement in der Investmentlandschaft widerspiegelt. Dies erfolgt trotz der Tatsache, dass der Aktienkurs aktuell 7,16% unter dem 200-Tage-Durchschnitt liegt, was auf eine mittelfristig schwächere Performance hindeutet.

Marktausblick

Trotz des jüngsten Kursrückgangs deuten technische Indikatoren auf einen positiven Ausblick für Capital Southwest hin. Mit einem RSI-Wert von 68,1 nähert sich die Aktie dem überkauften Bereich, bleibt aber noch in einer technisch günstigen Position. Analysten weisen darauf hin, dass gleitende Durchschnitte und Indikatoren auf eine potenzielle Kurssteigerung hindeuten, was die Aktie zu einer attraktiven Option für dividendenorientierte Anleger macht.

Capital Southwest setzt seinen Kurs des strategischen Wachstums und der finanziellen Umsicht fort. Die robusten Investitionstätigkeiten, das günstige Kreditrating und das Engagement für Aktionärsrenditen positionieren das Unternehmen gut im aktuellen Marktumfeld.

