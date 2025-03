DJ RWE verkauft Anteile an Windparks an Norwegens Staatsfonds

DOW JONES--RWE verkauft große Anteile an zwei im Bau befindlichen Offshore-Windparks in der Nordsee an den staatlichen norwegischen Pensionsfonds für insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro. Norges Bank Investment Management erwerbe jeweils 49 Prozent an dem 1,6-Gigawatt-Projekt Nordseecluster, der rund 50 Kilometer nördlich der Insel Juist errichtet wird, und an dem 1,1-Gigawatt-Projekt Thor, das rund 22 Kilometer vor der Westküste Jütlands entsteht, wie der Versorger in Essen mitteilte.

Bei beiden Windparks gehe der Bau wie geplant voran, hieß es. RWE bleibe auch nach dem für Anfang des dritten Quartals erwarteten Abschluss zunächst für den Bau und später für den Betrieb der Offshore-Windparks verantwortlich.

Nordseecluster wird in zwei Phasen gebaut, die 2027 und 2029 in Betrieb gehen sollen. Thor, das bislang größte Offshore-Windprojekt Dänemarks, soll im Jahr 2027 ans Netz gehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2025 02:48 ET (06:48 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.