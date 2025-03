Unterföhring (ots) -- Sky Sport überträgt am Dienstag und Mittwoch beide Halbfinal-Paarungen jeweils ab 20:00 Uhr live, zusätzlich auf Sky Sport UHD auch in UHD/HDR- Britta Hofmann, Fabian Klos, Kai Dittmann und Patrick Wasserziehr am Dienstag in Bielefeld - Michael Leopold, Julia Simic, Wolff Fuss und Yannick Erkenbrecher am Mittwoch in Stuttgart- Fans können den gesamten Fußball bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/live-sport) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 31. März 2025 - Der Traum von Berlin ist zum Greifen nah. Vier Teams sind in dieser Woche nur noch einen Sieg davon entfernt, am 24. Mai im Olympiastadion um den DFB-Pokal zu spielen. Sky Sport überträgt am Dienstag und Mittwoch beide Halbfinals jeweils ab 20:00 Uhr live.Am Dienstag begrüßt Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer auf der Alm in Bielefeld, wo im laufenden Wettbewerb bereits Hannover 96, Union Berlin der SC Freiburg und zuletzt Werder Bremen die Segel streichen mussten. Gast an ihrer Seite ist Fabian Klos, der im vergangenen Sommer nach 13 Jahren in Diensten der Arminia seine Karriere beendete. Dieses Mal ist die Hürde für seinen Verein noch höher, wenn der Titelverteidiger und amtierende Deutsche Meister aus Leverkusen zu Gast ist. Während die Werkself im zweiten Jahr in Folge nach Berlin will, könnte die Arminia erstmals überhaupt ins Finale einziehen. 2005, 2006 und zuletzt 2015 standen die Bielefelder bereits im Halbfinale, schieden aber jedes Mal ohne Torerfolg aus. Den vierten Anlauf kommentiert Kai Dittmann.Tags darauf führt Michael Leopold mit Sky Expertin Julia Simic durch den Pokalabend in Stuttgart. Nach einer Halbfinal-Niederlage gegen Frankfurt 2023 und dem Viertelfinal-Aus in Leverkusen vor einem Jahr will der VfB im dritten Anlauf endlich das erste Finale seit 2013 erreichen. Zu Gast ist mit RB Leipzig der Pokalsieger von 2022 und 2023, der am gestrigen Sonntag Trainer Marco Rose freistellte. Zsolt Löw wird am Mittwoch sein Debüt auf der RB-Bank feiern. Beide Vereine jagen nicht nur den Titel, sondern auch einen sicheren Platz im internationalen Geschäft in der nächsten Saison. Die Schwaben konnten aus den vergangenen sechs Bundesliga-Spielen nur zwei Punkte einfahren, die Sachsen ihrerseits nur zwei Siege in den vergangenen elf Spielen. Wolff Fuss kommentiert das Duell im Neckarpark.Beide Begegnung stehen neben der üblichen Live-Übertragung auf Sky Sport UHD zusätzlich auch in UHD/HDR zur Verfügung.Das Finale in Berlin am 24. Mai wird Sky Sport ebenfalls live übertragen. Bereits am 1. Mai zeigt Sky Sport das Finale des DFB-Pokal der Frauen zwischen Bayern München und Werder Bremen live.Den DFB-Pokal mit Sky Stream live erlebenAlle Live-Übertragungen des DFB-Pokals bei Sky Sport sind auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de).Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky Sport ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky Sport zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Das Halbfinale des DFB-Pokals diese Woche live bei Sky SportDienstag:20:00 Uhr: Arminia Bielefeld - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHDMittwoch:20:00 Uhr: VfB Stuttgart - RB Leipzig auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHDPressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6002038