München (ots) -Live. Kostenlos. Frei empfangbar. Joyn überträgt das Top-besetzte Tennisturnier BMW Open vom 14. bis 20. April 2025 live. Der Superstreamer zeigt täglich von Montag bis Sonntag alle Matches auf dem Center Court in München. Neben dem besten deutschen Tennisspieler und Weltranglistenzweiten Alexander Zverev schlagen bei den "BMW Open by Bitpanda" insgesamt zehn Top-30-Spieler auf. Sie spielen um ein Preisgeld von rund 2,5 Millionen Euro. Die beiden Halbfinals am 19. April und das Finale am 20. April überträgt zusätzlich ProSieben MAXX live.Veranstalter der "BMW Open by Bitpanda" ist 2025 im zwölften Jahr in Folge MMP Event. Die Event-Agentur der Seven.One Entertainment Group sicherte sich bereits im vergangenen Jahr den langfristigen Veranstaltervertrag für die nächsthöhere Turnierklasse ATP 500.Katharina Frömsdorf, CEO Joyn und Chief Platforms & Growth Officer der Seven.One Entertainment Group: "Super Tennis - Superstreamer! Bei den BMW Open kommen 2025 zum ersten Mal gleich drei Dinge zusammen, die zusammengehören: Weltklasse-Tennis, das kostenlos und live von Joyn übertragen und erfolgreich von unserer Event-Agentur MMP veranstaltet wird. Ich freue mich auf ein Turnier der Spitzenklasse!"Gernot Bauer, Sportchef von ProSiebenSat.1: "Die BMW Open sind als neues 500-Event der ATP in diesem Jahr so stark besetzt wie noch nie. Die Zuschauer können sich auf das beste Teilnehmerfeld in der Geschichte des Turniers freuen. Unser 'ran Tennis'-Team um Reporter-Legende Herbert Gogel berichtet täglich live auf Joyn und ran.de - vom ersten Aufschlag bis zum entscheidenden Matchball."Die "BMW Open by Bitpanda" 2025 - täglich vom 14. bis 20. April live auf Joyn und ran.de, Halbfinals und Finale zusätzlich live auf ProSieben MAXX.